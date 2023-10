Áudio de suposta rachadinha agita sábado em Americana

Um áudio de suposta rachadinha

na assessoria de vereadores do Dr Daniel (PDT) agitou os bastidores da política de Americana este sábado. Na peça que circulou em vários grupos de whatsapp da cidade Jaime Oliveira, hoje na assessoria de Dr Daniel conversa com um homem que iria para o time.

Leia + sobre política regional

Ao NM, Oliveira disse que a conversa, que teria sido editada, se referia ao período logo após a eleição de 2020, antes da composição. ‘Evandro’, que seria o interlocutor, recebe a oferta de dividir o salário para participar do gabinete. Ele seria um homem de confiança.

Evandro tenta comprovar que existe rachadinha entre Oliveira e Dr Daniel, mas a conversa não tem a confirmação de haver a divisão do pagamento com o vereador.

Os áudios circularam fortemente no whatsapp e vários agentes políticos da cidade ainda tentam entender o teor da denúncia.

Oliveira registrou boletim de ocorrência contra os homens que seriam autores da ‘montagem’ e disse que vai segunda-feira pedir a investigação da Polícia Federal.

Mais no final da noite deste sábado, circulou uma nova versão da mensagem com uma carta de membros da igreja Batista do Caminho mostrando ‘indignação’ com a postura do ‘irmão’ Jaime Oliveira.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP