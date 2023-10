Prefeitura entrega enxoval de bebê para 31 mães americanenses

As 31 gestantes que participaram da primeira edição do programa Mãe Americanense da Prefeitura de Americana receberam os kits de enxoval para seus bebês na manhã deste sábado (21), no Centro de Cultura e Lazer (CCL). Cerca de 150 pessoas participaram do evento.

Lançado em 1º de junho, o programa tem o objetivo de oferecer suporte às futuras mamães em situação de vulnerabilidade social, dentro das ações da Proteção Social Básica da Política de Assistência Social.

A entrega foi realizada pelo prefeito Chico Sardelli, acompanhado do vice-prefeito Odir Demarchi, da secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Hellen Munhoz Fernandes, da presidente do Fundo Social de Solidariedade, Lionela Ravera Sardelli, do presidente da Câmara Municipal, Thiago Brochi, e do vereador Marcos Caetano.

“É muito gratificante entregar os kits às mamães para que tenham apoio quando do nascimento de seus filhos, para que possam receber os cuidados necessários. Estamos trabalhando para que a população de Americana conquiste cada vez mais qualidade de vida. Desejo muita saúde aos bebês, a nova juventude americanense. Que Deus abençoe todas as mães e pais, que têm um papel fundamental na criação de seus filhos”, disse o prefeito Chico Sardelli.

Os kits são compostos de carrinho de bebê, bolsa de maternidade, trocador, toalha de banho, três cueiros, dez fraldas de tecido e kit de roupas com 14 peças (com body, calça, macacão e meias). O valor aproximado de cada kit é de R$ 1.000, custeados por recursos do Fundo Municipal de Assistência Social. Em parceria com Fundo Social, também foram entregues banheira, kit de produtos de higiene e manta, com a colaboração dos parceiros Sindicond, Fatec, Bakaert Deslee, Colégio Adventista, Paramount, além de doações da população.

“Os kits vão dar um suporte muito grande nesta fase inicial em que os pais necessitam de apoio e nem todos têm condições de comprar, por exemplo, o carrinho de bebê. Este programa veio para ficar e certamente vai ajudar muitas famílias. Temos muitas ações acontecendo por toda a cidade. A união das secretarias é fundamental e vamos continuar melhorando a vida das pessoas”, afirmou Odir.

A secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Hellen Munhoz Fernandes, ressaltou a importância do acompanhamento junto às gestantes. “No programa Mãe Americanense, as gestantes têm, durante três meses, um acompanhamento onde participam de atividades para fortalecer o vínculo familiar. Foram seis encontros realizados visando fornecer orientações sobre os cuidados com os bebês, com a gestação, acesso aos projetos sociais, promovendo a inclusão, trabalhando a primeira infância e as políticas públicas de atendimento. A entrega dos kits contempla todo o trabalho realizado, assegurando o apoio às famílias em situação de vulnerabilidade social”, destacou Juliani.

A presidente do Fundo Social de Solidariedade, Lionela Ravera Sardelli, falou sobre a colaboração do órgão com o projeto. “Durante o programa Mãe Americanense, o Fundo Social realizou campanhas para a arrecadação de produtos de higiene e mantas para os bebês, complementando os kits. Os itens vão proporcionar mais condições e garantir o acolhimento nos primeiros meses de vida. Agradecemos a todos que colaboraram e tornaram possível esta ação tão importante”, lembrou Lionela.

A segunda edição do Mãe Americanense terá início neste mês e será concluída em dezembro, com a participação de 35 gestantes, entre 14 e 22 semanas de gravidez, que estão em acompanhamento pré-natal. São moradoras de Americana há pelo menos um ano, com renda familiar per capita de até um quarto de salário-mínimo e inscritas no Cadastro Único.

Durante o programa, as gestantes participam, quinzenalmente, de atividades visando fortalecer o vínculo entre mãe e bebê, criando uma rede de apoio para a família. As ações são feitas pelos Centros de Referência e Assistência Social (CRAS) e entidades que oferecem os Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) em diversos territórios.

O presidente da Câmara Municipal, vereador Thiago Brochi, enfatizou o trabalho em prol das pessoas que mais precisam. “A Administração do prefeito Chico e do vice Odir tem um olhar para as pessoas que mais precisam e este programa é um exemplo disso. Lionela e Juliani têm dedicação e amor pelo trabalho que realizam e isso faz a diferença junto à população. A entrega dos kits para os bebês é um momento especial, que marca o início desta ação junto às gestantes e seus familiares”, disse Brochi.

“Parabéns a todas as mamães e familiares que receberam este kit completo feito com muito carinho pela Lionela, presidente do Fundo Social, e Juliani, secretária de Assistência Social. O prefeito Chico e o vice Odir estão de parabéns por essa ação, que fará diferença na vida das famílias de Americana”, completou o vereador Marcos Caetano.

Durante a ação deste sábado, os participantes contaram com atrações especiais, como café da manhã, totem para impressão de fotos personalizadas, oficina de pintura facial para crianças e de barriga para as gestantes e oficina de esculturas de balões para crianças.

Também participaram da entrega dos kits a diretora de Assistência Social e Direitos Humanos, Beatriz Betoli Bezerra, a vice-presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), Maria Brás Conte, a chefe de Gabinete do Fundo Social, Tamara Cury, representantes das entidades Cruzada das Senhoras Católicas, do Serviço Social Presbiteriano de Americana (Sespa)/Casa de Dom Bosco, da Associação de Promoção e Assistência de Americana (APAM), do Serviço de Orientação Multidisciplinar para Adolescentes de Americana (SOMA) e da Guarda Municipal de Americana (GAMA).

