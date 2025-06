A Câmara Municipal de Sumaré aprovou por unanimidade, na sessão de terça-feira (17), a criação do auxílio “Vida Saudável”, voltado exclusivamente aos servidores públicos inativos e pensionistas da cidade. O benefício, no valor de R$ 800 mensais, começa a ser pago a partir de 1º de julho de 2025. A proposta é do prefeito Henrique do Paraíso (Republicanos).

O Projeto de Lei nº 367/2025 estabelece que o valor será disponibilizado por meio de cartão magnético ou outro meio equivalente, com uso exclusivo para a compra de medicamentos, itens de higiene pessoal, suplementos alimentares, gêneros alimentícios e produtos de primeira necessidade. “Trata-se de uma medida de cuidado com aqueles que tanto contribuíram para o município. É um gesto de respeito e valorização”, destacou Henrique do Paraíso.

A medida exclui servidores inativos que estejam atualmente ocupando cargos comissionados, de provimento efetivo ou contratos temporários no setor público. Segundo o texto, o auxílio será computado no percentual do Plano de Reposição Salarial e custeado com recursos previstos na Lei Orçamentária vigente.

A Prefeitura destacou que criação do auxílio “Vida Saudável” reforça o compromisso da atual gestão com a valorização do servidor público, especialmente os aposentados e pensionistas que ajudaram a construir o município. “A proposta busca melhorar a qualidade de vida e garantir o acesso contínuo a produtos essenciais para a saúde e bem-estar da população inativa”, completa.

