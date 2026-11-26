A Av Bandeirantes foi liberada e a Prefeitura de Americana segue monitorando os pontos de alagamento registrados no município na tarde desta quinta-feira (26), após uma situação excepcional de elevação do nível do Ribeirão Quilombo, que provocou transbordamentos e atingiu importantes vias da cidade.

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Com a redução do nível da água, o trânsito foi liberado no trecho da Avenida Bandeirantes em frente à Secretaria de Saúde e ao Corpo de Bombeiros, possibilitando o fluxo pelo Viaduto Amadeu Elias no sentido bairro-Centro.

De acordo com o monitoramento realizado pela Guarda Municipal de Americana (GAMA), na tarde desta quinta-feira permaneciam sob interdição para o tráfego de veículos:

* Avenida Bandeirantes, nos seguintes pontos:

– Sob o Viaduto Centenário, sentido bairro–Centro

– Proximidades da Rua Bahia

– Sob o Viaduto Prefeito João Batista de Oliveira Romano

– Proximidades do SESI e Condomínio Guaicurus

– Cruzamento com a Rua Futim Elias

* Rua Anhanguera, nas proximidades do Mercado Municipal

* Rua Carioba, no trecho compreendido entre a Avenida Doutor Antônio Lobo e a Av Bandeirantes

A Guarda Municipal mantém viaturas nos locais afetados, com equipes responsáveis pela sinalização, orientação dos motoristas e prevenção de acidentes. A Defesa Civil também permanece em alerta permanente, prestando apoio às famílias nos pontos mais atingidos.

A recomendação é que os condutores evitem os trechos interditados e utilizem rotas alternativas, como o Viaduto Centenário, Avenida Europa e Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304). A situação do trânsito segue sendo monitorada e pode sofrer alterações de acordo com a redução do nível da água.

A Prefeitura anunciou semana passada um pacote de obras que incluem duplicação de vias e obras de drenagem para amenizar o impacto de enchentes no município. Também intensificou a cobrança junto à CPFL para ações de desassoreamento da barragem do Ribeirão Quilombo, medida considerada determinante para o enfrentamento dos problemas relacionados às cheias.