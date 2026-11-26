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Um homem que tomou um não da namorada acabou preso por agressão em Sumaré na noite desta quarta-feira. O caso aconteceu na rua José Vieira Da Silva, em um condomínio no jardim das Estâncias.

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Policiais militares foram acionados via 190 para atendimento de uma ocorrência de violência doméstica em um condomínio residencial. No local, a vítima relatou que, após manifestar o desejo de encerrar o relacionamento, foi agredida fisicamente e ameaçada de morte pelo companheiro, que também danificou seu aparelho celular e arremessou uma faca em sua direção. O objeto foi localizado pela equipe na área externa do condomínio.

Tomou soco e foi na UPA

A vítima foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Matão, onde recebeu atendimento médico, sendo constatadas lesões na região cervical e no lábio superior. Diante dos fatos, a ocorrência foi apresentada no Plantão Policial, onde foi registrada pelos crimes de lesão corporal, ameaça e dano. O indivíduo permaneceu preso.