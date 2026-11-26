O vereador Rony Tavares protocolou o Requerimento nº 830/2026, por meio do qual solicita informações à Administração Municipal sobre as condições de acolhimento, acessibilidade e permanência dos pacientes nas filas de espera do setor de Ortopedia do Hospital Santa Bárbara.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

A iniciativa tem como motivação relatos de pacientes que aguardam por longos períodos para receber atendimento, muitas vezes em pé e sem disponibilidade suficiente de bancos ou cadeiras, tanto na área externa quanto dentro do setor. Segundo o parlamentar, há pessoas que chegam ao hospital por volta das 4h ou 5h da manhã para formar fila e garantir atendimento, sendo que entre os pacientes estão pessoas com fraturas nos membros inferiores e superiores, idosos, crianças, pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, que frequentemente enfrentam dores e dificuldades para permanecer em pé.

No requerimento, o vereador questiona a respeito da quantidade de assentos disponíveis, o número médio de pacientes que aguardam atendimento, os horários de maior movimento e o tempo médio de espera. Ele pergunta se existe protocolo para identificar pacientes que, em razão de fraturas, dores, imobilizações ou limitações físicas, necessitam de condições diferenciadas de espera, como cadeiras de rodas. Registros de reclamações relacionadas à falta de assentos e ao desconforto provocado pela permanência prolongada em pé, assim como as providências que poderão ser adotadas pela direção do hospital e pela Secretaria Municipal de Saúde para melhorar a situção, também estão entre as indagações do autor.

Fala Rony

“É importante garantir que os pacientes tenham condições dignas de aguardar atendimento, especialmente aqueles que já chegam ao hospital sentindo dores, com fraturas ou dificuldades de locomoção. A estrutura de acolhimento precisa considerar as condições físicas de quem procura o serviço de saúde”, destaca Tavares.