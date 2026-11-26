A Prefeitura de Sumaré realiza já nesta sexta-feira (27 de novembro) a Black Friday- Mutirão do Emprego, com mais de 700 vagas previstas em 30 empresas parceiras. A iniciativa, promovida por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego, Geração de Renda e Desenvolvimento Econômico e do Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), será realizada das 9h às 14h, na Faculdade Anhanguera de Sumaré, no Jardim Primavera.
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A ação tem como objetivo aproximar empresas e trabalhadores, ampliar o acesso ao mercado de trabalho e facilitar o encaminhamento de candidatos para novas oportunidades profissionais. A concentração de diferentes empresas em um único local permitirá que os interessados conheçam diversas possibilidades de contratação e apresentem seus currículos diretamente aos recrutadores.
O mutirão disponibilizará oportunidades para diferentes perfis profissionais, incluindo vagas para Jovem Aprendiz, pessoas que buscam o primeiro emprego e pessoas com deficiência (PcD). A participação de 30 empresas amplia as possibilidades de inserção profissional e atende trabalhadores com diferentes níveis de experiência e formação.
Documentos necessários
Os interessados devem comparecer à Faculdade Anhanguera com currículo impresso e documentos pessoais. A recomendação é que o currículo esteja atualizado, com informações sobre escolaridade, experiências profissionais, cursos realizados e dados para contato.
A iniciativa integra as políticas públicas de incentivo à empregabilidade desenvolvidas pela Prefeitura de Sumaré, com foco na aproximação entre trabalhadores e empresas, na geração de oportunidades e no fortalecimento da economia local.
Serviço – Mutirão do Emprego Black Friday
Data: sexta-feira, 27 de novembro de 2026
Horário: das 9h às 14h
Local: Faculdade Anhanguera de Sumaré
Endereço: Avenida Eugênia Biancalana Duarte, nº 501 – Jardim Primavera
Vagas: mais de 700, previstas em 30 empresas parceiras
Oportunidades: Jovem Aprendiz, primeiro emprego e vagas para PcD
Documentos: currículo impresso e documentos pessoais
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