Costureiro assina com agência de tops e vira aposta na moda

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Nascido em Ribeirão Pires, na Grande ABC, o paulista Jon Chiang (@jon.tyc), de 20 anos, comemora as novas conquistas profissionais: o jovem assinou contrato com a poderosa WAY Model, de Anderson Baumgartner, agência de supermodelos como Alessandra Ambrósio, Carol Trentini e Marlon Teixeira. No currículo, Jon reúne trabalhos para grifes como João Pimenta e Mondepars além de editoriais em publicações como Elle e Lewis.

Antes de despontar como modelo, o jovem trabalhava como costureiro em uma fábrica de roupas no Bom Retiro, onde atuou por um ano.

“Minha história com a moda começou em 2024. Eu fazia parte da equipe de costureiros como jovem aprendiz. Foi um marco pra mim. Percebi que a parte manual da moda, quem realmente faz as peças, precisa ser muito mais valorizado”, reflete.

Jon sempre sonhou trabalhar com criação e fez curso de costureiro pelo SENAI. “Esse curso de costura, foi minha inserção para o mundo da moda e para atuar como modelo. Começaram a me chamar para alguns TCC’s de faculdade, e fui topando. Na época, nunca imaginei que trabalharia como modelo”, relembra. Hoje, Jon concilia a faceta criativa na costura com a promissora atuação como modelo. “Na minha cidade natal, mantenho meu ateliê, onde trabalho com costura de couro”, diz.

As criações de Jon têm lhe rendido reconhecimento: o jovem já ficou entre os finalistas do concurso internacional de Design em Couro, o ‘Real Leather Stay Different’. “Participei com o projeto ‘ex-bucolic bag’, uma bolsa de design autoral. Acredito muito que, quando você está no caminho certo, a vida te mostra as oportunidades, nos momentos certos. Em um ano de curso, participei deste campeonato internacional, onde tive a certeza de que o que faço é o meu caminho”, celebra.

Com a atuação na moda, Jon celebra a evolução pessoal: “Sofri com bullying na escola, por ter descendência asiática, e nunca tive uma autoestima boa por conta disso. Era o ‘pato feio’ da sala. Com o tempo, fui adentrando mais no mundo da moda, e um pensamento começou a crescer em mim: ‘Talvez eu até sirva pra trabalhar como modelo?’. A partir disso, comecei a ir atrás de agências, vi várias, mas nunca tive a confiança de passar pelo processo seletivo. Pelo destino da vida, acabei encontrando com a WAY, minha agência, e tem sido um prazer vivenciar tudo isso. Então, você aí, o ‘japa’, o ‘china’ das rodas de amigo: meu irmão, a gente não precisa ter vergonha alguma da nossa ascendência, nem de quem a gente é. Se orgulhe e encontre confiança e conforto em estar na sua pele, olhe para suas ‘diferenças’ como aquilo que te destaca”, celebra. Olho nele!

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