Em Americana 49% da população pessoas devem comprar produtos nesta Black Friday, que acontece esta sexta-feira, dia 27. O levantamento foi realizado pela empresa Olhar Público entre os dias 6 a 11 de novembro, quando foram ouvidas 400 pessoas no Centro e em todos os bairros da cidade. Os números foram apresentados durante reunião realizada na noite desta terça-feira (24) com os associados, na sede da entidade.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

A pesquisa mostrou ainda que 54,9% dos consumidores querem gastar um valor superior a R$ 100, enquanto 10,9% falaram que irão desembolsar acima deste valor. No levantamento que foi feito no ano passado, o Centro perdia para as compras online, por 30% a 27%. Já agora em 2026 houve uma inversão. Os dados mostram que a preferência para a região central subiu para 38,6%, enquanto o comércio online aparece com 33% das intenções de compra. O comércio dos bairros também se destaca.

Além da Black Friday

Para James Nadin, presidente da ACIA, este trabalho é muito importante para direcionar as vendas dos lojistas. A vitrine ainda decide as compras nas lojas físicas e o Instragram é o responsável pelo virtual. Entre os itens preferidos para presentear, o setor de roupas e calçados aparece em primeiro lugar com 50,9%. Os brinquedos estão logo a seguir com 34,9%, vindo depois os cosméticos (10,6%) e eletrônicos e games (3,3%).

A pesquisa concluiu que o preço dos produtos é o que se destaca, embora o atendimento é o diferencial em que a loja física compete.

Com relação à Black Friday, nesta sexta-feira, embora a preferência pelas compras esteja em 53,1% das intenções dos consumidores, o grande problema ainda é a desconfiança com os preços. Para 46,5% dos entrevistados é preciso ficar muito atento para esta situação.