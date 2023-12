Av Paschoal Ardito ganha semáforo e vai mudar

Saiu a instalação do conjunto de semáforos na Av Paschoal Ardito,

esquina com a Rua Santa Amélia, no Jardim Santa Sofia. Ação da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), através da Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv) de Americana, iniciou nesta segunda-feira (4).

A medida faz parte do plano de melhorias viárias na região. Veículos pesados acima de três eixos que irão utilizar a região do portal, através da Avenida Paschoal Ardito, serão obrigados a acessar a Rua Santa Claudia e em seguida a Avenida Santa Joana D’Arc.

A Rua Santa Claudia permanecerá com sentido obrigatório da Rua São Gabriel até a Avenida Paschoal Ardito, alterando apenas para duplo sentido da Avenida Paschoal Ardito até a Avenida Santa Joana D’Arc.

“O estudo viário apontou a necessidade dessa alteração, para melhorar ainda mais a fluidez no trânsito e tirar da área residencial o tráfego de veículos pesados. Isso vai melhorar também para os motoristas que acessam o portal”, explicou o secretário de Trânsito, Marcelo Giongo.

A alteração será realizada assim que for executada a implantação de semáforo e a instalação de placas de trânsito e pintura de solo.

