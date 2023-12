Expectativa de vida no Brasil volta a crescer

Dados divulgados pelo IBGE na última semana de novembro de 2023, trata do crescimento da expectativa de vida no Brasil.

É reflexo de um processo comportamental e desenvolvimento urbano das cidades. Com maior acesso a infraestrutura e saneamento básico nas áreas rurais e urbanas, diversas doenças infecciosas estão diminuindo as suas ocorrências. Além disso, a ampla rede de imunização que previnem patologias é capaz de erradicar e controlar doenças com grandes números de mortalidades, ao longo do século XX.

Leia Mais Notícias do Brasil e exterior

O acesso aos serviços de saúde privados também é capaz de prevenir e tratar os pacientes, minimizando os impactos das doenças. De acordo com o especialista em seguros, Manoel Alexandre de Oliveira, da Ligamar Seguros, a ampla rede hospitalar eficiente e rápida é fundamental para a saúde plena. “Os planos de saúde estão cada vez mais ampliando suas redes de atendimento, inclusive para atender os idosos. Hoje há no mercado produtos personalizados para a terceira idade, com o objetivo de oferecer melhores condições de atendimento para esse público”, destaca o especialista.

Pessoas mais experientes

O Brasil vive uma expansão da longevidade ao longo do último século. Segundo dados, em 1940, a expectativa era de que um brasileiro vivesse 45,5 anos. Em 2017, a longevidade aumentou de maneira considerável e chegou a 76 anos, um aumento de 30,5 anos. “O acesso à informação e planos de saúde mais acessíveis favorecem esse cuidado com a saúde também. Com custo-benefício facilitado, as pessoas podem cuidar mais sem colocar apenas o financeiro na balança”, complementa Manoel Alexandre.

A Ligamar Seguros é líder no mercado de planos de saúde para pessoas da terceira idade. Comercializa e administra os melhores produtos disponíveis no mercado, para todo o território nacional. “Nosso diferencial é entender a necessidade dos clientes e oferecer as melhores condições disponíveis. Além disso, nossos clientes contam com um time de especialistas pós-venda que prestam o melhor atendimento para marcação de consultas, exames e demais esclarecimentos”, salienta o especialista Manoel.

Sobre a Ligamar Seguros

A Ligamar Seguros é uma corretora de planos de saúde e seguros de vida especializada em oferecer as melhores operadoras de saúde do país, com rede credenciada altamente capacitada para atender o que for necessário. Pós venda qualificada para oferecer melhor suporte ao cliente, auxiliando numa melhor experiência na utilização dos seus seguros.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP