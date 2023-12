O prefeito Chico Sardelli apresentou na tarde desta segunda-feira (4)

os veículos que vão compor a nova frota da GAMA (Guarda Municipal de Americana). Os novos carros vão oferecer melhores condições de trabalho aos patrulheiros.

Foram entregues 25 veículos: 14 SUV T-Cross para as equipes operacionais; cinco Saveiros para utilização das equipes de trânsito, manutenção e Grupo de Proteção Ambiental (GPA); três Toyota Hilux para o apoio à Romu Canil; e três Polos para o setor administrativo.

“Esse é mais um investimento na Guarda Municipal, que poderá contar com novos veículos para realizar o seu trabalho diário protegendo nossa população. São conquistas importantes tanto para a segurança dos guardas municipais como para toda a comunidade”, salientou o prefeito Chico Sardelli.

“Hoje é um dia de festa para a Gama. O prefeito Chico sempre teve um olhar diferenciado para a Guarda Municipal e para o trabalho que os patrulheiros desempenham com tanto zelo”, disse o vice-prefeito Odir Demarchi.

O comandante da Guarda Municipal, Marco Aurélio da Silva, enalteceu o trabalho contra a criminalidade desempenhado pela GAMA. “Os novos carros vão trazer ainda mais agilidade para o trabalho. Uma corporação bem equipada tem melhores condições de atender às demandas da população”, afirmou.

Também participaram da solenidade o presidente da Câmara, Thiago Brochi, os vereadores Lucas Leoncine, Marcos Caetano e Leco Soares, e os secretários municipais de Gestão de Convênios, Vinicius Zerbetto, e de Comunicação e Tecnologia da Informação, Leon Botão.

