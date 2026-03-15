Avenida Nelson Pereira Bueno recebe reforço da pintura de sinalização de solo e trabalho também foi concluído em frente ao CRAS do Jd. Amanda

A sinalização de solo foi reforçada por equipes da Prefeitura de Hortolândia na madrugada desta quarta-feira (11/03), na avenida Nelson Pereira Bueno, sentido bairro-Centro, na região central da cidade.

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De acordo com a Secretaria de Mobilidade Urbana, o trabalho reforça a segurança viária e contribui com a visibilidade de pedestres e motoristas, já que o fluxo de veículos vai aumentar na via pelos próximos dias. A avenida é um dos principais pontos de desvio do tráfego por conta das obras na rotatória do Viaduto da Vila Real.

“A avenida Nelson Pereira Bueno é um importante desvio para evitar o trânsito pelos próximos dias por conta das obras no novo Viaduto da Vila Real. No local, as equipes reforçaram a pintura de faixa de pedestre com legenda ‘OLHE’, linhas tracejadas brancas,ponto de ônibus, linhas contínuas brancas e setas direcionais de fluxo”, comentou o diretor de operações da Secretaria de Mobilidade Urbana, José Eduardo Vasconcellos.

Também nesta madrugada, a Prefeitura reforçou a pintura de sinalização em frente ao CRAS (Centro de Reabilitação e Assistência Social) do Jardim Amanda. O trabalho foi concluído em um trecho da avenida Tarsila do Amaral, facilitando o estacionamento para usuários do espaço. Foram pintadas vagas para PCD (Pessoa com Deficiência) e idosos.

Neste mês, o reforço da pintura de sinalização de solo já havia sido concluído no cruzamento entre as ruas Begônia e Maravilha, no Parque do Horto. O trabalho era uma reivindicação da população para evitar acidentes em Hortolândia, a prioridade está nas ações que fortalecem a segurança viária.

Segurança viária em avenidas e ruas

Além do reforço da sinalização de solo e da Operação Tapa-Buraco, para salvar vidas no trânsito, a Prefeitura realiza uma série de ações, que vão de atividades educativas com motoristas e pedestres, reforço na sinalização, até a implantação de radares controladores de velocidade, principal medida adotada pela Administração Municipal para a redução de mortes no trânsito da cidade. Além disso, acontecem, periodicamente, investimentos na malha cicloviária.

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