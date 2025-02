Avião da Azul emite alerta após ter pouco combustível

Gabriel Neres estrela nova campanha mundial de Christian Louboutin!

Conheça o jovem paranaense que foi de ajudante de carpinteiro a top model

Natural de Medianeira, no Paraná, Gabriel Neres desponta na moda internacional.

O modelo é o eleito do poderoso designer de sapatos Christian Louboutin em nova campanha mundial lançada nesta semana.

Em feitos anteriores, o jovem de 19 anos já desfilou para outras grifes poderosas como Louis Vuitton, Giambattista Valli e Philipp Plein.

Antes de atuar na moda internacional, conciliava os estudos com outras atuações: no basquete, foi vice-campeão no Paraná com o time de sua cidade natal. Em paralelo, ajudava os pais a executarem seus trabalhos: “Carreguei muita madeira e ajudei meu pai a fazer bancos e mesas como carpinteiro, trabalho que ele executa até hoje”, relembra o jovem de traços marcantes.

Modelo desde 2021, Gabriel Neres ainda coleciona no currículo desfiles na São Paulo Fashion Week, passagens pelas semanas de moda da Europa e ensaios para revistas como Vogue.

Consagrado como neotop, Neres é uma das apostas da WAY Model, de Anderson Baumgartner, mesma agência de supermodelos como Carol Trentini, Alessandra Ambrósio e Marlon Teixeira.