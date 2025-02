Márcia cobra andamento de obras do CAPS e UBSs

Em requerimento aprovado na sessão da última segunda-feira (17), a vereadora Márcia Rebeschini cobrou novas informações sobre a construção das novas sedes do CAPS e da UBS do Jardim São Francisco, além da nova UBS no Jardim dos Lagos. Em junho do ano passado, a Prefeitura de Nova Odessa divulgou que viabilizou as obras através de recursos do Governo Federal.

Segundo o documento apresentado pela vereadora, em 11 de setembro do ano passado foi divulgado pela Prefeitura Municipal que os processos licitatórios estavam sendo preparados.

Leia + sobre partidos política regional

O requerimento, então, cobra atualizações do status desses processos.

Fala Márcia

“Essas três obras são importantes para o município, pois garantem atendimento com ainda mais qualidade para a população. Além disso, quando somamos o valor total das três, estamos falando de mais de R$ 9 milhões em recursos do Governo Federal. Não podemos perder essa verba”, destacou a vereadora.

Com a aprovação do requerimento, o Poder Executivo deve responder se os processos licitatórios já foram concluídos e, caso positivo, qual o nome das empresas vencedoras que irão construir cada uma das três obras. Já em caso negativo, o documento questiona em qual fase se encontram os processos licitatórios.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP