Um estudo publicado recentemente na revista científica JAMA Psychiatry revela que o Ozempic, medicamento utilizado no tratamento do diabetes tipo 2, pode ser eficaz no combate ao transtorno do consumo excessivo de álcool. A pesquisa, realizada com 48 pacientes que enfrentavam transtornos moderados e graves, demonstrou que a medicação, fabricada pela farmacêutica Novo Nordisk, reduziu significativamente o desejo de beber.

Estudo com Ozempic

Os participantes foram divididos em dois grupos: ao longo de nove semanas, um recebeu Ozempic, enquanto o outro foi tratado com placebo. Nos testes, os pacientes foram convidados a consumir suas bebidas alcoólicas preferidas em um ambiente controlado. Os resultados mostraram que os pacientes que usaram o medicamento consumiram menos álcool nas sessões em comparação aos que usaram o placebo. Além disso, observou-se uma redução no desejo semanal de ingerir bebidas alcoólicas entre os participantes tratados com semaglutida, o princípio ativo do Ozempic.

De acordo com o Dr. Marcelo Bechara, médico clínico geral especializado em Ciência da Obesidade, Hormonologia e Saúde, a Semaglutida age no sistema nervoso central, principalmente no hipotálamo, ajudando a reduzir o apetite e a compulsão alimentar. “Em relação ao álcool, o medicamento parece diminuir o desejo compulsivo pela substância, ao reduzir o estímulo dopaminérgico na via de recompensa, o que leva a uma menor necessidade de gratificação imediata”, explica o especialista.

Os resultados mostram uma queda significativa na quantidade de bebidas consumidas pelos pacientes que tomaram Ozempic. Além disso, houve uma redução nas ocasiões de consumo excessivo de álcool, definido como o consumo de quatro ou mais drinques para mulheres e cinco ou mais para homens.

Apesar de o estudo precisar de mais evidências científicas, Bechara considera os resultados promissores. “Clinicamente, vejo essa abordagem como interessante. Embora precisemos de mais dados, é claro que o Ozempic pode ajudar a controlar o consumo excessivo de álcool e alimentos, promovendo saciedade”, conclui.

Sobre Marcelo Bechara:

Dr. Marcelo Bechara é médico clínico e cirurgião geral, formado em Medicina pela Universidade Metropolitana de Santos (UNIMES) há mais de 16 anos. Com especializações em Longevidade e Saúde, Hormonologia e Ciência da Obesidade, emagrecimento e Reposição Hormonal Masculina na Harvard Medical School.

Atualmente, Bechara atua com Medicina Integrativa, na clínica que recebe seu nome, inaugurada em 2023 em Praia Grande, litoral de São Paulo. Em seu consultório, realiza cuidados que vão além do tratamento de doenças, promovendo melhora no bem-estar e na qualidade de vida de seus pacientes.

