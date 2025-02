Preparação física para o Carnaval: folia com energia

Bora se preparar- O Carnaval pode ser uma verdadeira maratona para algumas pessoas que vão enfrentar horas de desfile ou caminhada nos blocos espalhados pelo Brasil. Para aproveitar a folia sem imprevistos, é importante investir em treinos adequados, fortalecer a musculatura e adotar hábitos que ajudem na recuperação pós-festa.

Para ajudar os foliões nessa missão, Eliane Araujo, gestora de musculação da Les Cinq Gym, destaca a importância da preparação física e dá dicas para garantir resistência, evitar lesões e acelerar a recuperação pós – Carnaval. “Treinos de resistência anaeróbica são a melhor opção para quem está se preparando para a folia. Esses treinos consistem em exercícios de curta duração e alta intensidade que utilizam energia independentemente do oxigênio. Eles aumentam a resistência muscular, a força e a massa magra, melhorando a performance”, explica.

Treinos indicados para aguentar a maratona do Carnaval

O ideal para quem quer encarar horas de festa com disposição é apostar em um mix de HIIT, musculação, mobilidade e alongamento. “Esses treinos proporcionarão melhoria na resistência, aumento da força muscular, melhoria da explosão muscular, melhoria da velocidade e agilidade, além de uma recuperação rápida e segura”, afirma a gestora.

Prevenção de lesões: o que não pode faltar?

Evitar lesões é importante para manter o ritmo. Segundo Eliane, a melhor estratégia é dar atenção ao aquecimento e alongamento. “O ideal é abusar do aquecimento e alongamento, isso antes, durante e depois da folia”, recomenda. Esses cuidados ajudam a preparar a musculatura e evitar sobrecarga articular.

Recuperação muscular eficiente após a folia

Depois de um dia intenso de Carnaval, a recuperação do corpo é fundamental.

“Para uma recuperação rápida e eficaz, é recomendado hidratação constante, alimentação adequada e rica em proteínas, exercícios de baixo impacto e esforço, alongamento e/ou mobilidade e descanso com sono adequado. Sem dúvida, essas são as melhores opções para uma recuperação excelente”, destaca a profissional.

Treinar ao ar livre faz diferença?

Para quem quer adaptar o corpo ao calor e à movimentação intensa, os treinos ao ar livre podem ser uma boa alternativa. “Em relação à preparação para o Carnaval, não há uma regra que retrate sobre o treino ao ar livre, mas o mesmo pode ser feito através de corridas leves e/ou HIIT”, sugere.

Músculos que merecem atenção na preparação

Alguns grupos musculares precisam de atenção especial para suportar o esforço do Carnaval sem dores. “Pensando ainda na preparação, os grupos musculares que devem ser enfatizados são os músculos da coluna vertebral, abdômen, quadril e joelhos. Para um trabalho eficiente, a divisão e montagem do treino de preparação consistem em trabalhar exercícios multiarticulares e core”, explica.

Os desafios físicos do Carnaval e como superá-los

Mesmo com uma boa preparação, o esforço prolongado pode gerar cansaço, dores musculares e sobrecarga articular. “O pós-folia também deve ser levado em consideração, pois vem acompanhado de grandes desafios, que são os físicos, que são compostos por dores musculares e sobrecarga articular. Para neutralizar esses obstáculos, o ideal ter uma hidratação adequada, descanso e alongamento. Assim, esses desafios ficam ‘menos’ significativos. Massagem e tratamentos com crioterapia são ótimas opções para uma recuperação potente e eficaz”, conclui a gestora da Les Cinq Gym.

Com a preparação certa e os cuidados adequados, é possível curtir o Carnaval com mais energia e disposição, garantindo uma folia segura e sem imprevistos.

Mais sobre a Les Cinq Gym

Com 2 500 m² distribuídos em quatro andares, a academia, que virou point de formadores de opinião, como modelos, atores, influenciadores e empresários da cidade. É reconhecida pela IHRSA (The International Health, Racquet & Sportsclub Association) como academia destaque do ano. lescinqgym.com.br

