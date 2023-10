Avós pulam do 4º andar após neta colocar fogo no apartamento por ficar sem celular

Uma garota de 11 anos colocou fogo no sofá após trancar os avós no quarto e saiu depois de ser impedida de usar o celular. O casal precisou pular do prédio, no quarto andar, para se salvar. O caso aconteceu em Patos de Minas, neste sábado (14).

O vídeo, divulgado na internet, mostra o casal pulando do quarto andar em colchões que pessoas que estavam no local colocaram para ajudar. As imagens são chocantes.

O senhor de 70 anos parecia bem e não precisou ser hospitalizado. A avó, de 53 anos, foi levada ao hospital com dor no tórax.

LEIA TAMBÉM: Guerra em Israel. Lula conversa com o presidente do Egito

De acordo com as informações, após trancar os avós no quarto e colocar fogo no móvel da sala, a menina desceu andar de patins como se nada tivesse acontecido. Segundo afirmou a avó, a menina estava pesquisando rituais de bruxaria na internet.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP