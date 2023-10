Ano de 2024 terá menos feriados para emendar

O ano de 2024 terá menos feriados nacionais para emendar em relação à 2023.

Feriados que este ano caíram em dias de semana, permitindo que milhares de trabalhadores emendassem os dias, cairão no final de semana no próximo ano. São eles, Tiradentes, (21 de abril – domingo), Dia da Independência (7 de setembro – sábado), 12 de Outubro (padroeira do Brasil – sábado), 2 de novembro (Finados – sábado).

Ainda, o ano de 2024 será bissexto, ou seja, o mês de fevereiro terá um dia a mais.

Confira a lista de feriados nacionais e pontos facultativos:

01/01/24 — segunda-feira — Confraternização Universal

12/02/24 — segunda-feira — Carnaval

13/02/24 — terça-feira — Carnaval

29/03/24 — sexta-feira — Paixão de Cristo

21/04/24 — domingo — Tiradentes

01/05/24 — quarta-feira — Dia do Trabalho

30/05/24 — quinta-feira — Corpus Christi

07/09/24 — sábado — Independência do Brasil

12/10/24 — sábado — Nossa Senhora Aparecida

02/11/24 — sábado — Finados

15/11/24 — sexta-feira — Proclamação da República

25/12/24 — quarta-feira — Natal

20 DE NOVEMBRO. Este ano, o governador do Estado de São Paulo decretou o feriado da Consciência Negra em todas as cidades paulistas. Com a mudança, este ano teremos o feriado em uma segunda-feira, e no ano de 2024, em uma quarta-feira.

