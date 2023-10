Festa das Crianças na praça do Zanaga acontece no próximo domingo

A Festa das Crianças realizada de forma gratuita pelo Instituto JR Dias na Praça Vinícius de Moraes, na Avenida Cecília Meirelles, no Zanaga, acontece no próximo domingo, dia 22.

O maior evento anual do Instituto Jr Dias, a festa na praça terá início às 13h com encerramento previsto para às 22h. No domingo, a população poderá contar com brinquedos infláveis gigantes, trenzinho, cinema ao ar livre, pintura de rosto, corte de cabelo e muito mais.

Além das atividades para as crianças, o evento terá sorteios de vários prêmios. O evento é gratuito e aberto ao público em geral, de toda a cidade.

