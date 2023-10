Hospital Municipal e UPA São José recebem ação pelo Dia das Crianças

Em celebração ao Dia das Crianças, pacientes pediátricos do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi e da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) São José ganharam um kit com doces, caixa de giz de cera e um folheto para colorir, nesta quarta-feira (11), com a presença de personagens como a Bela e a Fera. A entrega dos kits infantis seguirá nesta quinta-feira (12).

Pela manhã, os colaboradores do HM percorreram o Pronto-Socorro Infantil, a Ala Pediátrica, a Hemodiálise e a Maternidade do Hospital Municipal distribuindo as lembrancinhas do Dia das Crianças. À tarde, a entrega ocorreu nas dependências da UPA.

A cartilha “Dia das Crianças – Vamos brincar de colorir?” traz desenhos de super-heróis mirins, da Patrulha Canina e de animais marinhos. E o saquinho de guloseimas contém balas, chocolates e pirulitos. Uma caixa com seis unidades de giz de cera completa o kit.

LEIA TAMBÉM: Dicas para atividades com as crianças neste feriadão na região

“Sabemos como é desafiador para as crianças estarem no ambiente hospitalar. Esperamos que a iniciativa proporcione um pouco de alegria aos pequenos, muito embora possamos afirmar que a maior alegria será nossa em poder surpreendê-los com essa ação”, diz a gerente administrativa da Santa Casa de Chavantes, Izadora Blind.

“Promover recreação e momentos de alegria às crianças é uma das missões no processo de humanização que vem sendo implementado na rede municipal de saúde. Eu aproveito aqui para expressar o meu carinho especial a todas as crianças”, declara o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

O HM e a UPA São José, assim como a Unacon (Unidade de Alta Complexidade em Oncologia), são administradas pela Santa Casa de Misericórdia de Chavantes por meio de gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP