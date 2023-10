O prefeito Chico Sardelli reuniu-se hoje com o vice-presidente da República e ministro da Indústria, Geraldo Alckmin. Ele participou de um encontro entre representantes das principais fabricantes de pneus do Brasil, entre elas a Goodyear, que tem sede em Americana, para uma conversa sobre o cenário do setor.

“O Alckmin nos ouviu atentamente e nos recebeu muito bem, como sempre. Sou muito grato ao Alckmin pela amizade e parceria dele com Americana ao longo dos anos. Este é um setor muito relevante para a economia brasileira como um todo e, em especial, para Americana, já que a Goodyear é a empresa que mais gera empregos em nossa cidade”, disse o prefeito Chico Sardelli.

O secretário de Desenvolvimento Econômico Rafael de Barros também participou do encontro, realizado em São Paulo, na sede do BNDES.

