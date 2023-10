O primeiro voo com 211 brasileiros chegou ao Brasil na madrugada de quarta-feira, na Base Aérea de Brasília, a bordo de um KC-30. Uma segunda aeronave de mesma configuração aterrissou na madrugada desta quinta no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, com 214 passageiros e, pela primeira vez, também trouxe animais domésticos: um cachorro e três gatos.

“É incrivelmente satisfatório chegar depois de tudo o que a gente viveu lá. Nem de perto estive no front ou perto de explosão real, mas saber que estamos no Brasil depois da iminência de um ataque, de sentir a tensão da guerra, as sirenes tocando, é incrível”, disse o produtor de vídeo brasiliense Gleik Max assim que chegou ao país. Ele estava em Israel para uma gravação de um documentário. “Só quero agradecer a esse milagre divino e a ação do Governo Federal, que foi muito positiva, rápida e efetiva”, afirmou.

LOGÍSTICA – A logística para a operação de repatriação dos brasileiros vem sendo executada pelo Governo Federal desde o último sábado, 7 de outubro, quando teve início uma série de atentados do Hamas contra Israel que desencadeou a escalada do conflito bélico (confira aqui um detalhamento da operação).

Um gabinete de crise foi criado, teve início uma série de articulações entre Ministério das Relações Exteriores do Brasil e os governos de Israel, e com a Autoridade Palestina para identificar os brasileiros que estão na região e se mostram interessados em retornar ao país. Um formulário online foi desenvolvido e pode ser acessado por aqui.

LEIA TAMBÉM: Chega a Brasília 1º avião trazendo brasileiros de Israel

PLANTÃO CONSULAR – O Governo brasileiro montou no Itamaraty estrutura para o acompanhamento da situação dos brasileiros na região. Os plantões consulares da Embaixada em Tel Aviv (+972 (54) 803 5858) e do Escritório de Representação em Ramala (+972 (59) 205 5510), com “Whatsapp”, permanecem em funcionamento para atender nacionais em situação de emergência. O plantão consular geral do Itamaraty também pode ser contatado por meio do telefone +55 (61) 98260-0610.

Segundo informações do Itamaraty, mais de 2,7 mil brasileiros manifestaram interesse em retornar. A determinação do Governo Federal é de que todos os interessados sejam repatriados, como enfatizou ontem nas redes sociais o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

“Estou orgulhoso, e o povo brasileiro também deve estar, pelo belo trabalho que o Ministério da Defesa, o Itamaraty e a Força Aérea Brasileira estão fazendo de resgate dos nossos compatriotas que estão na zona do conflito. Vamos continuar trabalhando até trazer de volta para casa todos que estão naquela região e desejam retornar ao nosso país”, postou o presidente.

SEGURANÇA – O Brasil assumiu a Presidência rotativa do Conselho de Segurança da ONU (Organização das Nações Unidas) em outubro e convocou reunião para condenar as ações violentas do Hamas contra Israel e tentar criar condições para que os lados cheguem no mais breve período possível a uma possibilidade de cessar fogo e a uma solução negociada para o conflito.

Nesta quarta, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez, ainda, um apelo em defesa das crianças palestinas e israelenses. “É preciso que Israel cesse o bombardeio para que as crianças palestinas e suas mães deixem a Faixa de Gaza através da fronteira com o Egito. É preciso que haja um mínimo de humanidade na insanidade da guerra. É urgente uma ação humanitária internacional. É urgente um cessar fogo em defesa das crianças israelenses e palestinas”.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP