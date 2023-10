Streaming no Brasil. Netflix lidera, Star+ e Apple TV crescem

ainda domina o mercado no Brasil. Relatório do terceiro trimestre deste ano mostra que a Neflix lidera o mercado brasileiro com quase 30% de share. A concorrência assustou, mas a líder se sustenta no topo. A pioneira está no topo com 10% de vantagem sobre a segunda colocada: Prime Video. Na sequência e lutando lado a lado, HBO Max e Disney+ estão muito próximas com apenas 1% de market share de diferença.

Market share. Crescimento 2023

O crescimento no período tem três empresas que estão na luta para comer espaço das líderes: Apple TV+, Star+ e Globoplay, cada uma ganhou +1% até o final de setembro. No período, a Disney+ acabou perdendo 1% de participação.

Empresas focadas em educação, como a SuperGeeks, contribuem continuamente para a formação de novos profissionais na área

Com duas importantes datas para o universo Geek comemoradas no mês de outubro – o Dia da Ciência e Tecnologia, no dia 16, e o Dia do Profissional de Informática, no dia 19 – o Brasil comemora o segundo lugar no ranking mundial em investimentos com tecnologia. Dados do levantamento realizado pelo International Business Report (IBR) no final do segundo semestre de 2022 apontam que 79% dos empresários brasileiros mantêm as perspectivas de investir no setor nos 12 meses seguintes.

As homenagens do dia 16 são direcionadas para a inquietude do homem perante as adversidades, que o impulsionaram a investigar, testar e usar todos os recursos disponíveis para sistematizar conhecimentos e técnicas em toda a sua trajetória evolutiva. E hoje é impossível imaginarmos o mundo sem o que os avanços da ciência e, mais recentemente, da tecnologia, têm nos proporcionado.

Ciência e tecnologia andam juntas e são a perfeita união entre o velho e o novo. Avanços em ambas as áreas se retroalimentam com descobertas que revolucionam todos os setores, fazendo do mundo um lugar melhor para se viver. O dia dedicado a essas duas importantes áreas não só celebra todos os benefícios que ambas vêm trazendo para a humanidade, mas também serve como inspiração para novas gerações de pesquisadores.

Em se tratando de tecnologia, é importante reconhecermos que a sua atuação vai muito além dos equipamentos que estamos habituados a usar em nosso dia a dia. Ela contempla criações, aparentemente simples, mas que foram um grande salto para a humanidade. O Dia do Profissional da Informática homenageia aqueles que nos mantém sempre conectados, nos lugares em que menos imaginamos que tenha todo um aparato tecnológico por trás.

Com funções bastante variadas, que vão desde configurações de redes de computadores até a criação de softwares sofisticados, o profissional de informática enfrenta alguns desafios em sua jornada. Mesmo sendo uma das áreas mais bem pagas do mundo, ainda faltam, por exemplo, programadores para a demanda de sistemas que precisam ser criados e mantidos.

Segundo Vanessa Ban, sócia-fundadora da SuperGeeks, escola pioneira no ensino de tecnologia e robótica no Brasil, com cursos que podem ser feitos por crianças a partir dos cinco anos de idade, o maior desafio é mostrar para as pessoas a importância de aprender ciência da computação desde cedo e como isso será decisivo para a formação dos profissionais do futuro e para a melhoria do país.

“A disciplina faz com que a pessoa desenvolva habilidades essenciais como raciocínio lógico, criatividade, pensamento crítico, foco, concentração, além do pensamento sistêmico, computacional e para melhor resolução de problemas. Também é possível aprender a trabalhar em equipe e se desenvolver em outras disciplinas, como física e matemática”, enfatiza.

Muitos países como os Estados Unidos, Inglaterra, Austrália, Coréia do Sul, Israel e Estônia estão estudando ou já investindo para que a disciplina seja incluída na grade curricular das escolas, já na educação de base. Assim, a SuperGeeks vem contribuindo ativamente para que o Brasil não fique de fora dessa evolução e se torne um dos maiores criadores de tecnologia do mundo.

“Queremos revolucionar a educação no Brasil, levando ensino de tecnologia de qualidade, para todas as crianças e jovens do país. Acreditamos que somente por meio da educação é que nos tornaremos uma grande nação”, finaliza Vanessa.