Chegou a semana das crianças. Com feriado e final de semana batendo na porta, o Novo Momento divulga algumas opções gratuitas.

As crianças podem curtir diversas atividades disponíveis na região. Veja:

1️⃣ Que tal um piquenique com a família? O Parque dos Ipês funciona todos os dias das 06h às 19h45.

2️⃣ Curte uma vista mais exuberante? Bora para a Orla da Praia dos Namorados. Além de quiosques, quadras de esporte e amplo espaço, o local conta com playground e arborização.

3️⃣ Tá na hora, tá na hora

Tá na hora de brincar

Pula, pula, bole, bole

Se embolando sem parar. Neste dia 12 tem mais uma Gincana no Bosque das Nascentes. Evento realizado gratuitamente todos os anos pelo IJRD contará com diversas atividades.

4️⃣ Tá calor? Partiu Parque Taene! O espaço moderno e no coração de Santa Bárbara, segue com entrada gratuita, espaço Pet, academia, área de café e a famosa Fonte d’água, que continua sendo ligada diariamente.

5️⃣ É da região da Cidade Jardim? A Praça do bairro vai passar por uma grande reforma, mas enquanto isso, tem outra pertinho, entre Avenida Cillos e a Rua Padre Oswaldo. Um espaço novo e completo.

6️⃣ Calma que já chegamos em Nova Odessa. Aliás, hoje (11) foi inaugurada a primeira Praça Kids Inclusiva da cidade. Ela está localizada em frente à Prefeitura.

7️⃣ Ama o Parque Ecológico de Americana né? Sabia que amanhã é aniversário dele? E vai rolar muitas atividades e novidades. Crianças pagam no máximo R$2.

8️⃣ Tá por perto do Tivoli? Então já sabe né, o Parque dos Jacarandás tem de tudo. Playground, Campo de vôlei, lago cristalino com peixes preservados, área de caminhada e muito mais.

São inúmeras opções: no Tivoli tá rolando Circo do Dedé com três sessões por dia. Na Avenida São Paulo chegou o Parque Azul que conta com tobogã, bate bate, trenzinho e muito mais. Na região da Balsa o Aimaratá é a dica (essa semana tem peixe assado, passeio de cavalo e a famosa Tirolesa). Por perto do São Manoel, é na Praça Vó Palmira o encontro dos pequeninos. Gosta de um clássico? No Teatro Lulu tem apresentação de Ballet.

Divirtam-se 🎉

