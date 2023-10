Pro final de semana. Futuro do PV Americana,

Bill, Leitinho e quem mais

Vamos ter vereadora em Sumaré

Nova votação mínima para fazer uma cadeira nas Câmaras

Leia + sobre política regional

PSB e Rede, como estamos nas cidades

Teremos 4a via em Campinas?

Vereadores colam em padres e pastores em SB

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP