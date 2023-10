Campeonato Pillow Fight no final deste mês premiação de USD 2000

Nova competição de Pillow Fight (luta de travesseiros) acontecerá em São Paulo

de 27 a 29 de outubro, dentro do Mr. Olympia Brazil Expo 2023, evento de maior prestígio do mundo fitness. Os lutadores de Pillow Fight terão três dias de disputas e irão concorrer a um prêmio de 2000 dólares e a um cinturão, nas modalidades feminina e masculina. Os atletas que quiserem competir devem se inscrever pelo seguinte link: https://fightpfc.com/mr-olympia/. Diferentes das lutas tradicionais de UFC e jiu jitsu, os lutadores utilizam travesseiros especiais ao invés de luvas

As lutas são organizadas pela Federação Paulista de Pillow Fight – FPPF (https://federacaopillowfight.org/) – recém-criada no último dia 21 de agosto. A entidade foi criada por Jessica Costa, Yves Carbinatti, Álvaro Aguiar e Steve Williams, após a apresentação do esporte, no Arnold South America 2023 (maior evento multidesportivo da América Latina), realizado em abril deste ano em São Paulo, quando atletas estiveram competindo no octógono do I Pillow Fight Championship.

Segundo a presidente da Federação, Jessica Costa, a participação de atletas do Pillow Fight em eventos, como o Mr. Olympia, é fundamental para a divulgação do esporte no país. “O papel da Federação é incentivar a participação de atletas e organizar futuras competições para dar todo suporte de introdução ao esporte para os interessados e um evento como esse é uma grande oportunidade”, disse a presidente. Ela destaca ainda que a Federação quer atrair atletas, professores, alunos, professores, escolas, academias, centros de treinamento, ongs, entre outros, desde que sejam do Estado de São Paulo, Os interessados em participar poderão se tornar membros da federação, sendo disponibilizado carteirinha, diploma, e acesso gratuitos a eventos. “Buscamos a participação de um maior número de lutadores e lutadoras, bem como o apoio de patrocinadores, para que este novo esporte, seja conhecido e cresça em todo o Brasil, aumentando o número de federações”, explica ela.

Início

O Pillow Fight, que se originou no estado da Flórida (EUA) em 2018, acontece dentro de um ringue, octógono ou plataforma apropriada para o combate. O campeonato chama a atenção pelo fato de proporcionar uma disputa séria com um objeto que geralmente é usado para ‘guerras’ na infância, mas com atletas profissionais no PFC, público, ringue e premiação para os vencedores. Em abril de 2023, atletas estiveram competindo aqui no Brasil no octógono do I Pillow Fight Championship, montado dentro Arnold South America 2023, realizado em São Paulo

Na ocasião o evento fez um enorme sucesso entre públicos e atletas, apresentando lutadores tradicionais Muai Thay, MMA, Jiu-jítsus, Boxe e outras categorias de combate no geral, nas modalidades feminina e masculino, utilizando travesseiros especiais ao invés de luvas para as lutas. Veja o vídeo de algumas lutas.

Segundo Steve Williams, CEO do Pillow Fight Championship nos Estados Unidos, o projeto começou com a ideia de desenvolver um esporte de luta real que atrairia um público familiar pelo mundo, combinando a utilização do travesseiro e lutadores de MMA e jiu jitsu experientes e regras rígidas. “Os lutadores não gostam de ter seus ossos quebrados e tem muita gente que não quer ver violência e sangue e sim, uma boa competição que envolva entretenimento e estratégias de pontuação diferenciadas. O atleta então não precisa usar propriamente a sua força, mas dominar seu cérebro e habilidades com o travesseiro para tornar a luta competitiva, diferente das outras modalidades de combate.” afirma Steve.

Vale lembrar que a a primeira mulher a se sagrar campeã do PFC foi uma brasileira – Istela Nunes – vinculada ao UFC. A lutadora de MMA de 29 anos foi premiada em 2022, com um cinturão e 5 mil dólares pela conquista histórica –a primeira do campeonato. Acompanhe o vídeo da vitória da brasileira: https://www.instagram.com/p/CZXmQGDPMt6/?img_index=1

Leia + Sobre todos os Esportes

Serviço

Competição de Pillow Fight – dentro do Mr. Olympia Brazil Expo 2023.

Data: 27 a 29 de outubro (sexta-feira a domingo)

Horário de abertura do local: 27 e 28, das 13h às 18 horas, dia 29, das 10h às 18 horas.

Horário das lutas Pillow Fight: a partir das 13 horas.

Local: Pro Magno – Centro de Eventos

Av. Profa. Ida Kolb, 513 – Jardim das Laranjeiras, São Paulo – SP, 02518-000