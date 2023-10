Guerra em Israel. Lula conversa com o presidente do Egito

O presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva conversou por telefone

na tarde deste sábado, 14 de outubro, às 15h10 (horário de Brasília), com o presidente egípcio, Abdel Fattah al-Sissi, para solicitar apoio à retirada dos brasileiros que estão tentando sair da Faixa de Gaza.

O presidente Lula informou que assim que os brasileiros cruzarem a passagem de Rafah serão acompanhados pelo embaixador do Brasil no Egito até o Aeroporto de Arish, onde embarcarão imediatamente em aeronave da Força Aérea Brasileira com destino ao Brasil.

O líder brasileiro salientou, ainda, a importância em se criar corredor humanitário para a saída dos estrangeiros que querem retornar a seus países.

Ambos concordaram com a urgência em se permitir a entrada de ajuda humanitária em Gaza. Nesse contexto, Lula informou que o Brasil deve enviar, entre outros itens, kits de medicamentos.

Foi confirmado que o Brasil, no exercício da presidência do Conselho de Segurança da ONU, manterá atuação incansável para evitar um desastre humanitário ainda maior e o alastramento do conflito.

Ambos os presidentes reafirmaram a defesa da solução de dois Estados e acordaram manter consultas frequentes sobre a crise em curso.

Enquanto o mundo ainda estava em choque com o início de um novo conflito de grandes proporções no Oriente Médio após os atentados de 7 de outubro em Israel, o Governo Federal já mobilizava toda uma estrutura para trazer de volta com rapidez os brasileiros que estavam na zona de conflito.

Menos de uma semana depois do início do conflito, mais de 900 brasileiros já estão de volta ou a caminho de casa com segurança, após a mobilização de quatro aeronaves da Força Aérea Brasileira, inclusive um avião presidencial, para as ações de resgate

