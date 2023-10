Gambás, cobras e cachorros dominam os atendimentos

de ocorrências com animais dos Bombeiros em Santa Bárbara d’Oeste.

A vereadora Kátia Ferrari protocolou, nesta semana, a Moção 7824/23, que manifesta aplauso ao Corpo de Bombeiros de Santa Bárbara d’Oeste, pelos relevantes serviços prestados à população barbarense, em especial pelo atendimento em ocorrências com animais em situação de risco. Conforme dados da corporação, em 2022, a unidade realizou 193 atendimentos dessa natureza. Em 2023, até o dia 30 de setembro, já foram 114. Desses, a maior parte envolve gambás, cobras e cachorros.

Em setembro deste ano, a vereadora acionou a corporação de Santa Bárbara d´Oeste, sendo prontamente atendida para o resgate de um filhote de cachorro preso em tubulação de água, nas margens do Ribeirão dos Toledos, em frente ao Parque Araçariguama. Em seguida, acompanhou a corporação no resgate de ouriço do mato, no Jardim das Orquídeas, e a sua liberação na natureza. Na oportunidade, participaram das ocorrências o sargento Silvestre, o soldado Pedro e o cabo Sampaio.

“Parabenizamos o Corpo de Bombeiros de Santa Bárbara d´Oeste, em nome do Tenente Élio Douglas Marcolino Lima, responsável pelo posto local”, finalizou. A unidade está localizada na avenida Prefeito Isaías Hermínio Romano, Jardim Souza Queiroz.

