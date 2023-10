Dupla de moto foge da GM mas cai com drogas

Uma dupla de rapazes em uma moto

se deu mal ao fugir de agentes da Guarda Municipal em Santa Bárbara d’Oeste. O caso aconteceu no jardim Europa na noite deste sábado, por volta das 19h.

O garupa alertou o piloto que a GM estava perto. Os dois fugiram mas foram alcançados. Um deles ainda tentou correr a pé, mas os dois foram seguros. Eles haviam deixado cair uma pochete com 14 papelotes de cocaína.

Esta equipe de Apoio Tático em patrulhamento pela rua Portugal deparou com H.S.P. 26 anos conduzindo sua motocicleta Honda CB250 Twister, prata, ano 2006, de Americana, emplacamento BXR-7156, estando com T.H.B. 20 anos na garupa, sendo que ao notarem a viatura T. passou a incitar H. para evadir-se da equipe, iniciando assim o acompanhamento por diversas ruas do bairro, sendo ignorados os sinais de parada emitidos pela guarnição, bem como desrespeitadas as sinalizações da via, e que durante a fuga T. dispensou algo ao solo, e adiante H. perdeu o controle da motocicleta, vindo a cair ao solo, sendo o condutor detido no local e T. evadindo-se correndo a pé, sendo abordado mais a frente. Realizada a busca pessoal nenhum ilícito foi localizado, porém em diálogo o garupa informou ter dispensado 14 eppendorfs de cocaína (01 kit), sendo estes localizados no percurso percorrido. Diante dos fatos firam conduzidos ao plantão policial, onde após a autoridade tomar ciência do ocorrido, liberou o condutor, sendo sua motocicleta recolhida ao pátio municipal, já o entorpecente foi apreendido, e T. autuado pelo crime de tráfico de drogas, este disposto no art.33 da lei 11.343/06, sendo recolhido ao C.D.P. de Americana, ficando à disposição da Justiça.

