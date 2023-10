DAE investiga vazamentos ocultos para reduzir perdas em Santa Bárbara

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste segue no combate às perdas hídricas com a detecção de vazamentos não visíveis por método acústico de geofonamento. A medida possibilita a identificação do local exato do vazamento de água na rede pública e seu reparo antes mesmo de se tornar aparente, contribuindo assim com as diversas ações de redução de perdas que a Autarquia realiza no município.

A investigação do DAE de um possível vazamento de água desconhecido se dá pela prática da escuta de ruídos no subsolo, nas ruas e calçadas, e nas instalações hidráulicas de entrada da água dos imóveis, nos hidrômetros. São usados durante a ação instrumentos conhecidos por Geofones, que são capazes de captar as vibrações geradas pelo líquido pressurizado que vaza na tubulação rompida da rede subterrânea.

Após o trabalho de identificar o vazamento no modo não destrutivo, ou seja, sem a necessidade de escavar o local para se confirmar a ruptura na tubulação, o operador de Geofone aponta a origem do vazamento à equipe de manutenção em redes de água que, imediatamente, entra com os procedimentos de reparo da tubulação no ponto exato do desperdício de água. O serviço segue por todos os bairros do município.

