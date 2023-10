Pessoal da educação recebe formação sobre “Lei Lucas” em Nova Odessa

Diretores, coordenadores, pessoal de apoio e professores da Rede Municipal de Educação mantida pela Prefeitura de Nova Odessa recebem atualmente uma formação sobre a “Lei Lucas” – a Lei Federal nº 13.722/2018, que determina que professores e funcionários de escolas públicas e privadas de Ensino Infantil e Básico sejam capacitados em primeiros socorros. A capacitação vem sendo ministrada pelo bombeiro educador Vinícius José Navarro, cabo do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar instalado recentemente em Nova Odessa.

Segundo a diretora de Ensino Fundamental da Rede Municipal, Denile Tupynambá Marin, as formações estão sendo gradativas, até abrangerem todas as 26 unidades da Rede Municipal e os cerca de 700 profissionais que atuam no atendimento a mais 5,3 mil alunos.

“Iniciamos com os professores e coordenadores do Ensino Fundamental, nos dias 02 e 03 de outubro, na EMEFEI Paulo Azenha. Dando continuidade, nos dias 09 e 10/10, ministramos a capacitação também para esse público durante o HTPC (Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo)”, explicou.

“Nos dias 09 e 10/10, tivemos também um momento de formação para diretores e funcionários das 26 escolas da Rede, e posteriormente seguiremos a formação para todas as educadoras de creches e professores das pré-escolas, bem como coordenadores da Educação Infantil”, acrescentou Denile.

Segundo a diretora do Ensino Fundamental 1 no Município, “a importância dessa iniciativa da Secretaria Municipal de Educação é que, seguindo a legislação, qualquer profissional passa a ter condições mínimas de ajudar outra pessoa que se encontre em perigo de vida, prestando os primeiros socorros e a assistência inicial, podendo assim efetivamente salvar uma vida”.

Completando cinco anos neste mês de outubro, a Lei Federal nº 13.722/2018, mais conhecida como “Lei Lucas”, foi criada em função de um incidente que ocorreu com Lucas Begalli, de dez anos, que perdeu a vida em um passeio escolar por asfixia mecânica. Segundo sua família, que fez campanha pela implantação da regra no país, a fatalidade poderia ter sido evitada se as pessoas responsáveis pelo evento tivessem algum preparo em primeiros socorros.