Suzano, Box Print e Merck se unem para neutralizar emissão de carbono em embalagens de medicamentos

A Suzano, referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do eucalipto, se uniu à gráfica Box Print e à farmacêutica Merck, líder em ciência e tecnologia, para neutralizar as emissões de carbono derivadas da produção de embalagens de medicamentos. O projeto prevê a neutralização de mais de 102 toneladas de CO 2 que foram geradas no processo de fabricação das caixas de 17 medicamentos produzidos pela farmacêutica em 2022, incluindo parte da produção do Glifage XR®, indicado para tratamento de diabetes e medicamento mais vendido em unidades do Brasil.

A iniciativa contou com o apoio de uma consultoria para mapear e calcular a pegada de carbono de cada etapa do ciclo de vida das embalagens, desde o transporte das matérias-primas até a produção e transporte final das caixas de medicamentos aos pontos de venda. O processo incluiu a avaliação dos materiais utilizados nas mais de 6 milhões de embalagens como tinta, cola, papel cartão e verniz e calculou que, na média, cada unidade de caixa de medicamento possui uma pegada de carbono de 14,92 gramas de CO 2 equivalente .

Para compensar as emissões de carbono de cada embalagem de medicamento, serão empregados 103 créditos de carbono – 1 tonelada de CO 2 evitada ou compensada corresponde a 1 crédito de carbono –, que serão distribuídos entre Box Print e Suzano.

“Esse projeto é uma iniciativa alinhada com a estratégia de negócios da Suzano de descarbonizar a economia global, cujo esforço envolve ir além da própria operação e exige trabalhar em parcerias. Por isso, a empresa está constantemente buscando novas oportunidades para gerar créditos de carbono em diferentes áreas do negócio e buscando parcerias para reduzir as emissões líquidas de carbono em toda a cadeia de valor. E além da estratégia de geração de créditos, a companhia também busca mitigar os efeitos das mudanças climáticas por meio da oferta de soluções mais sustentáveis aos clientes. Esse projeto com elos da indústria farmacêutica e gráfica é um ótimo exemplo disso”, afirma Fabio Almeida, diretor executivo de Papel e Embalagem da Suzano.

“Até 2030, a Merck tem o objetivo de integrar a sustentabilidade em toda a sua cadeia de valor, incluindo colaborações com clientes e fornecedores, por isso esse tipo de parceria faz todo o sentido para a empresa”, diz Ariovaldo Cruppe Júnior, diretor industrial da Merck. Com essa colaboração e outras ações internas, em 2040, a farmacêutica visa atingir a neutralidade climática e a redução do consumo de recursos.

O movimento das empresas também está alinhado ao propósito da Box Print de entregar embalagens de qualidade amigáveis ao meio ambiente. “A parceria entre a Box Print, Merck e Suzano é um exemplo inspirador de como as empresas podem unir forças em busca de um objetivo comum: promover a sustentabilidade e demonstrar respeito por todas as formas de vida em nosso planeta”, ressalta Andresa Scheffer, Coordenadora de Marketing da Box Print.

Sobre a Suzano

A Suzano é a maior produtora mundial de celulose, uma das maiores produtoras de papel da América Latina e referência no desenvolvimento de soluções sustentáveis e inovadoras de origem renovável. Os produtos da companhia, que fazem parte da vida de mais de 2 bilhões de pessoas e abastecem mais de 100 países, incluem celulose, papéis para imprimir e escrever, canudos e copos de papel, embalagens de papel, absorventes higiênicos e papel higiênico, entre outros. A Suzano é guiada pelo propósito de Renovar a vida a partir da árvore. A inovabilidade, a busca da sustentabilidade por meio da inovação, orienta o trabalho da companhia no enfrentamento dos desafios da sociedade. Com 99 anos de história, a empresa tem ações negociadas nas bolsas do Brasil (SUZB3) e dos Estados Unidos (SUZ). Saiba mais em: www.suzano.com.br

Sobre a Merck

A Merck é uma empresa líder em ciência e tecnologia em Saúde, Life Science e Electronics. Mais de 64.000 colaboradores trabalham para fazer uma diferença positiva na vida de milhões de pessoas todos os dias, criando maneiras de viver mais qualitativas e sustentáveis. Desde o avanço das tecnologias de edição de genes e a descoberta de maneiras únicas de tratar as doenças mais desafiadoras até a viabilização do uso da inteligência dos dispositivos, a Merck está presente. Em 2022, a Merck gerou vendas de € 22,2 bilhões em 66 países. A exploração científica e o empreendedorismo responsável foram essenciais para os avanços tecnológicos e científicos da Merck. Foi assim que a empresa prosperou desde a sua fundação em 1668. A família fundadora continua sendo a proprietária majoritária da empresa de capital aberto. A Merck detém os direitos globais do nome e da marca Merck, com exceção dos Estados Unidos e Canadá, onde os setores de negócios da Merck operam como EMD Serono na área da saúde, MilliporeSigma em ciências da vida e EMD Electronics. Para saber mais, acesse www.merck.com.br e siga-nos no Facebook (@grupomerckbrasil), Instagram (@merckbrasil) e LinkedIn (Merck Brasil).

