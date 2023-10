Google for Startups. 10 novas participantes do Growth Academy

O Google for Startups selecionou dez startups, entre brasileiras e

mexicanas, para a oitava turma do Growth Academy que tem como foco o aumento da eficiência das empresas. O programa, com duração de cinco semanas, capacita líderes de Growth, proporcionando abordagens e estratégias comprovadas de crescimento, além de orientações e dicas sobre como aplicá-las usando as soluções de marketing do Google.

Realizado de forma remota, o Growth Academy inclui sessões de mentoria individuais e em grupo, treinamentos, eventos de networking, discussões de estudos de caso e conversas com especialistas do Google e do mercado. Além disso, os empreendedores têm acesso a conceitos e estratégias comprovadas de crescimento, além de frameworks para implementá-los em seus negócios.

“O Growth Academy foi lançado em 2020 e já capacitou mais de 60 startups, mas esta foi a primeira vez que formamos uma turma 100% baseada em indicações de VCs parceiros do Google, o que prova que até mesmo startups em estágio de escala, já bem estabelecidas em seus mercados, veem oportunidades de aprendizado e crescimento por meio de programas como estes. Além disso, como temos negócios de dois países diferentes, observamos uma valiosa troca cultural, tornando-as ainda mais propensas a expandir para novos mercados e fomentar nosso ecossistema”, comenta Henry Couto, gerente de programas do Google for Startups para a América Latina.

Conheça as startups selecionadas:

Startups brasileiras:

Azos: Empresa de tecnologia que atua com a comercialização de seguros de vida de forma desburocratizada.

BeepSaude: Empresa de saúde domiciliar que permite agendar vacinas e exames laboratoriais em casa.

Caju: Empresa de tecnologia que atua no setor de benefícios corporativos, oferecendo produtos mais flexíveis e inovadores.

Conta Simples: Plataforma de gestão de despesas financeiras corporativas, que permite o uso de múltiplos cartões.

Franq: Plataforma que oferece produtos financeiros de diversos bancos, fintechs e seguradoras, dando mais autonomia para o profissional bancário.

Justos: Plataforma digital de distribuição de seguros automotivos, que compensa motoristas que dirigem de forma consciente.

Sami Saúde: HealthTech que oferece planos de saúde mais acessíveis, com acesso à rede credenciada de referência e serviços adicionais exclusivos.

Startups mexicanas:

DolarApp: Sistema financeiro global que oferece melhores taxas de câmbio, transferências locais e internacionais, e pagamentos com cartão.

Heru: Empresa tecnológica que oferece soluções de automatização tributária a pessoas e empresas.

Merama: Startup que investe com contrapartida em empresas de varejo virtual para impulsionar vendas no setor de e-commerce.

