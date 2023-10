Americana gera em média 11 novos empregos todos os dias

Números divulgados e atualizados pelo CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) do governo federal mostram que ao menos 10 mil empregos foram gerados no período de janeiro/2021 a junho/2023, só em Americana. Entre demissão e contratações o saldo é positivo.

São 900 dias no período, que, divididos entre os empregos gerados, chegam ao número de 11 novos empregos por dia.

“O desenvolvimento econômico é um dos pilares de nossa administração e vamos acelerar ainda mais este trabalho de promover a geração de emprego e renda. Quero ser conhecido como o prefeito do emprego e não tenho dúvida nenhuma de que muito em breve, Americana voltará a ocupar seu papel de destaque no estado de São Paulo”, disse o prefeito Chico Sardelli.

