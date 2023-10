Multinacional abre 300 vagas na região. Seleção este sábado

A equipe de recrutadores da Konecta, multinacional espanhola

que será instalada em Limeira no próximo mês, vai promover um processo seletivo neste sábado, dia 7 de outubro, para 300 vagas de operador de atendimento receptivo (SAC). A ação faz parte da programação “Prefeito no Bairro” que estará na Escola Estadual Luigino Burigotto, das 9h às 12h.

Para participar da seleção é necessário ter ensino médio completo, com ou sem experiência no mercado de trabalho, e levar RG, CPF e Carteira de Trabalho (física ou digital). A vagas são para início imediato e a carga horária é de 6 horas diárias. A empresa oferece benefícios como assistência médica e odontológica, vale refeição, vale transporte em dinheiro, seguro de vida, parcerias com instituições de ensino e plano de carreira.

A Escola Estadual Luigino Burigotto fica na Rua Ambrosino Henrique, 75, na Vila Labaki.

Sobre a Konecta

A Konecta é uma empresa internacional que fornece serviços de experiência do cliente em todo o mundo. Com mais de 200 instalações em 24 países, em três continentes e cerca de 130 mil pessoas falando mais de 30 idiomas, a Konecta se adapta a cada país, cultura e fuso horário.

A empresa tem como premissa colocar os funcionários no centro do negócio e os reconhecer como embaixadores das marcas de seus clientes. Para isso, cria um ambiente que apoia o desenvolvimento profissional e tem orgulho de ser constantemente reconhecida como um dos melhores lugares para se trabalhar.

Informações sobre as vagas podem ser obtidas pessoalmente, das 9h às13h, na Rua Conselheiro Saraiva, 835, Centro, Limeira.

