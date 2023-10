Dia D de multivacinação neste sábado

Dia D de multivacinação- A Prefeitura de Americana, por meio

da Secretaria de Saúde, realiza o Dia D da campanha de multivacinação neste sábado (7). Estarão abertas 11 unidades de saúde, das 8h às 16h, para vacinar menores de 15 anos. Os pais ou responsáveis devem apresentar documento da criança ou adolescente, carteira de vacinação e cartão SUS na unidade escolhida.

A campanha de multivacinação é realizada para prevenção de diversas doenças, como sarampo, coqueluche, hepatite, meningite, paralisia infantil, entre outras. As equipes de saúde vão atualizar a carteira de vacinação dos menores.

Visando maior adesão à campanha, a Secretaria de Saúde firmou parceria com o Rotary Clube de Americana e Rotary Clube de Americana-Ação, que irão promover passeios de trenzinho nos bairros Parque Gramado, Jardim Dona Rosa, Vila Mathiensen e Jardim Boer.

Os trenzinhos terão como pontos de embarque e desembarque escolas da rede municipal e estadual, com percurso programado até a unidade de saúde desses bairros.

Para a criança realizar o passeio será exigida, no trenzinho, a presença da mãe, do pai ou de um responsável, munido da carteira de vacinação, que deverá ser apresentada no momento do embarque.

Além do Rotary, as Secretarias de Educação e de Assistência Social e Direitos Humanos também vão colaborar com a divulgação.

“A campanha é uma estratégia nacional para conferir às crianças imunidade a uma série de doenças. As vacinas são muito seguras e eficazes. Nesse sentido, eu faço aqui um apelo aos pais para que não deixem de levar seus filhos a uma de nossas unidades de saúde que estarão abertas neste sábado”, diz o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

“Muitos pais têm dificuldades para levar os filhos durante a semana à uma unidade de saúde. Nós pedimos para que aproveitem este sábado, pois durante o dia as nossas equipes estarão disponíveis para vacinar as crianças, atualizar a caderneta de vacinação e esclarecer dúvidas”, destaca a diretora da Unidade de Serviços de Saúde Básica e Preventiva, Simone Maciel.

Unidades de saúde que estarão abertas neste sábado (7) para a campanha de multivacinação:

· ESF Praia Azul: Rua Maranhão, 1.213

· UBS São Vito: Rua Vicente Caravieri, 300

· ESF Antônio Zanaga: Rua Adelmar Tavares, 185

· ESF Jardim Brasil: Rua Benedito A. Bertossi, 480

· UBS Jardim Ipiranga: Rua Itambé, 236

· UBS São Domingos: Rua Salvador Giordano, 320

· UBS Vila Galo: Rua Quintino Bocaiúva, 1.250

· UBS Parque Gramado: Avenida da Amizade, s/n.

· UBS Dona Rosa: Rua da Solidariedade, 1.080

· UBS Vila Mathiensen: Rua das Alfazemas, 316

· UBS Jardim Boer: Rua Romildo Bosqueiro, 55

Locais de embarque do trenzinho para as seguintes unidades:

UBS Dona Rosa

· CAIC Sylvino Chinelatto: Rua dos Ideias, s/n – Jardim da Paz

· EMEF Darcy Ribeiro: Rua da Igualdade, 65 – Jardim da Paz

· EMEI Jacy: Rua Osni Martinelli, 37 – Mário Covas

UBS Parque Gramado

· CIEP Anísio Spínola Teixeira: Rua Humberto Pollo, 200 – São Jerônimo

· Casa da Criança Maíra: Rua Ary Dell’Agnese, 321 – Parque Gramado

· EMEI Aracy: Rua Emílio Colombo, 240 – São Jerônimo

UBS Vila Mathiensen

· CIEP Octávio César Borghi: Rua das Hortênsias, 1.550 – Cidade Jardim

· Casa da Criança Araúna: Rua dos Colibris, 721 – Vila Mathiensen

· Creche Anajá: Rua dos Lilases, 611 – Jardim das Flores

UBS Jardim Boer

· Escola Estadual Maria Frizzarin: Rua Udine, 120 – Jardim Mirandola

· Escola Estadual Leny Aparecida Pagotto Boer: Rua Glória, 171 – Jardim Boer

· Praça Municipal: Rua Paolo Dell’Agnese, s/n – São Luiz

