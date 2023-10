Equipes da Saúde de Americana participam de encontros de aperfeiçoamentos

Unacon promove encontro sobre manejo de sintomas durante a quimioterapia

Pacientes e acompanhantes da Unacon (Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia) participaram de uma roda de conversa sobre manejo de sintomas associados ao tratamento quimioterápico, nesta terça-feira (10), como parte da programação da campanha Outubro Rosa, de prevenção ao câncer de mama. A nutricionista e especialista em oncologia Andréia Rissati conduziu a atividade interativa.

O câncer de mama é a primeira causa de morte por neoplasia maligna em mulheres no Brasil, de acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA). “Quando há o diagnóstico e tratamento precoces, as chances de cura são de 90%. Mas quando o câncer já está instalado, é importante trabalhar o manejo de sinais e sintomas através da nutrição”, explica Andréia.

As estratégias de manejo de sintomas têm como objetivo amenizar, retardar ou prevenir um resultado negativo, a partir da avaliação da experiência individual, seguida pela identificação de uma estratégia de intervenção a ser direcionada a um ou mais sintomas manifestados pelo paciente

É comum os efeitos colaterais da quimioterapia fazerem com que o paciente interrompa o tratamento. “A nutrição é importante porque auxilia o manejo desses sintomas, trabalhando a imunidade do paciente e tratando a disbiose intestinal. Tudo isso facilita a continuidade do tratamento oncológico”, observa a nutricionista.

Ainda segundo Andréia, a nutrição oncológica introduz alimentos de fácil digestibilidade, garante as necessidades calóricas e, dessa forma, previne problemas como a caquexia (perda de peso involuntária).

“É de suma importância que os pacientes oncológicos sejam devidamente orientados em relação ao tratamento e seus efeitos colaterais. Isso ajuda no processo geral da recuperação e da cura. Os profissionais da Unacon têm se dedicado em promover essas orientações para tornar o tratamento mais qualificado e humanizado”, avalia o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

A programação do Outubro Rosa na Unacon, Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi e UPA (Unidade de Pronto Atendimento) São José é organizada pela Santa Casa de Misericórdia de Chavantes, que administra as unidades por meio de gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.

Equipe multidisciplinar do HM participa de encontro sobre reabilitação pós-cuidados intensivos

A equipe multidisciplinar do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi participou, entre esta terça (10) e quarta-feira (11), do segundo encontro presencial do projeto “Reabilitação na Síndrome do Pós-Cuidados Intensivos”, iniciativa que visa otimização do fluxo hospitalar, desde a UTI (Unidade de Terapia Intensiva) até a alta, para o serviço de Atenção Domiciliar (AD).

O projeto, que seguirá com encontros periódicos até dezembro no HM, é desenvolvido por meio de uma parceria entre o Ministério da Saúde e o Hospital Alemão Oswaldo Cruz (HAOC), que disponibiliza equipe de consultores para a implantação, promovendo visitas técnicas e monitoria remota das ações e resultados. A iniciativa faz parte do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (Proadi-SUS).

Equipes médicas, de enfermagem, fisioterapia, serviço social e psicologia participaram do encontro, que foi focado na apresentação e avaliação de sugestões de melhorias no Hospital Municipal.

“O aperfeiçoamento da conexão entre os serviços de atenção hospitalar e domiciliar promove uma série de benefícios como, por exemplo, a redução das complicações clínicas, o favorecimento da reabilitação precoce e a otimização da alta segura, entre outros”, observa o diretor técnico do HM, Ricardo Quintela.

“Este é um projeto que integra equipes e processos de trabalho, visando beneficiar o paciente em seus cuidados após longa permanência na unidade hospitalar. Tais benefícios refletem também nos familiares e nos profissionais”, destaca o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi é administrado pela Santa Casa de Misericórdia de Chavantes (SCMC), por meio de gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.

