Ancelotti nega ter fechado com seleção brasileira

Não vem mais? Carlo Ancelotti parece negar que

será o técnico da seleção brasileira para o ciclo da Copa do Mundo de 2026. “Brasil? São apenas rumores. Estou muito feliz no Real Madrid”, ele disse em uma entrevista a rádio 1 na Europa.

Ele disse que está bem e feliz como técnico do Real Madri.

O acordo com a CBF seria para que ele assumisse a seleção brasileira no meio do ano que vem, após o final da atual temporada do futebol europeu.

JOGO CONTRA O URUGUAI- Neste domingo (15), a Seleção Brasileira teve mais um dia de trabalho em Montevidéu antes de enfrentar o Uruguai, no Estádio Centenário, pela quarta rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O técnico Fernando Diniz comandou o treinamento no Estádio Campeón del Siglo.

Nos primeiros 30 minutos, Fernando Diniz promoveu um treino técnico e trabalhou diversos fundamentos. Na segunda parte das atividades, o comandante do time canarinho fez um trabalho tático, além de testes na equipe. Em alguns momentos, parou o treino para ajustar o posicionamento.

Nessa segunda (16), o Brasil faz o último trabalho antes da partida contra o Uruguai. O treino será às 16h30, no Estádio Centenário, palco do jogo de terça.

