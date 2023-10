Acia faz encontro sobre Exportação na 6a

Exportação- A Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana) realiza

na próxima sexta-feira, dia 20, um encontro sobre exportação. As inscrições são gratuitas e limitadas e podem ser feitas no endereço comercial@acia.com.br ou pelo WhatsApp (19) 98400-8395. O evento acontece das 9 às 12 horas, na sede da entidade, e terá a presença de Gustavo Sperandio Fernandes, representante regional para o Sudeste da ApexBrasil (Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos).

O encontro tem início às 9 horas com um café da manhã e em seguida Marcelo Fernandes, presidente da Acia, vai falar sobre a importância dessa iniciativa. “Essa ação tem como objetivo aproximar as empresas e oferecer a elas as condições necessárias paras exportar. Os empresários muitas vezes querem buscar novos mercados e não sabem como proceder. Por meio deste evento vamos abrir as portas oferecendo chances de novos negócios e capacitação para isso. Todos têm muito a ganhar”, explicou.

Rafael de Barros, secretário de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Americana, fala em seguida e irá explicar como o poder público pode dar sua contribuição para as empresasr. Em seguida será a vez de Diogo Mentor, terceiro vice-presidente da Acia e responsável pela área da indústria.

O representante regional para o Sudeste da ApexBrasil, Gustavo Sperandio Fernandes, irá abordar sobre o tema “identificação de oportunidades comerciais na exportação. A ApexBrasil tem a missão de desenvolver a competitividade das empresas brasileiras, promovendo a internacionalização dos seus negócios e a atração de investimentos estrangeiros de forma direta.

Atualmente, ela apoia aproximadamente 13 mil empresas de 81 setores produtivos da economia brasileira, que exportam para mais de 200 mercados. Em parceria com entidades setoriais, a agência organiza ações de promoção comercial, como missões, rodadas de negócios, apoio à participação de empresas brasileiras em grandes feiras internacionais e visitas de compradores estrangeiros e de formadores de opinião para conhecer a estrutura produtiva brasileira.

Olavo Henrique Furtado, gestor executivo do Hub Exportação da Acia vai falar sobre o “Mercado externo e a região de Americana: um caminho natural”. Olavo explicou que existem cinco regionais da ApexBrasil, que são Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. A Sudeste envolve a região do Estado de São Paulo.

“A gente vai enfocar neste encontro as grandes oportunidades que os empresários têm para exportar. Muita gente possui interesse, mas não sabe como proceder. Nós poderemos firmar grandes parcerias e ampliar o mercado de negócios, com aumento do faturamento e geração de empregos. A região de Americana tem um papel de fundamental importância no cenário estadual. Aqui estão instaladas grandes empresas com condições de exportar. A partir deste evento vamos mostrar quais os caminhos que o empresário precisa seguir para ampliar suas vendas”, disse Olavo.

