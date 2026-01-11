Guarda Civil Municipal flagra queda de balão movido a chama perto de casa com idosa e impede risco de incêndio

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Nova Odessa atendeu, neste domingo (11), a uma ocorrência de crime ambiental envolvendo a soltura de balão na área rural do município. A ação rápida da equipe evitou um possível incêndio e colocou fim a uma prática considerada crime pela legislação ambiental.

Durante patrulhamento, a equipe Bravo da GCM flagrou um balão movido a chama caindo em uma chácara localizada no bairro Cachoeira. Diante do alto risco de incêndio, especialmente por se tratar de uma região rural, os guardas se deslocaram imediatamente até o local da queda.

Prisão

O balão caiu próximo a uma residência onde estavam uma idosa e outros moradores, o que aumentou ainda mais a gravidade da situação. No local, os agentes abordaram um homem que tentava resgatar o artefato. Um segundo envolvido conseguiu fugir, mas foi identificado posteriormente.

O indivíduo abordado, de 42 anos, morador de Santa Bárbara d’Oeste, foi conduzido juntamente com os objetos ao Plantão Policial. Ele irá responder pelo crime previsto no artigo 42 da Lei de Crimes Ambientais, que trata da soltura de balões e prevê pena de detenção de um a três anos, além de multa.

A Guarda Civil Municipal reforça que a soltura de balões é uma prática ilegal e extremamente perigosa, podendo causar incêndios, danos ambientais e colocar vidas em risco. Denúncias podem ser feitas pelos canais oficiais da corporação.

