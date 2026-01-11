O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana realizou 345 reparos de vazamentos em diferentes pontos da cidade, de 1 a 8 de janeiro. As ações fazem parte da Operação Perda Mínima, de combate às perdas de água na rede de distribuição, dentro do programa DAE em Ação pela Água.

Nos primeiros oito dias de 2026, foram feitos 112 consertos de vazamentos em ruas (VAR), 42 em passeios (VAP) e 191 em cavaletes (VAZCAV), totalizando 345 atendimentos concluídos.

As equipes atuaram nos bairros Parque Novo Mundo, Chácaras Rodrigues, Jardim da Paz, Cariobinha, Nova Carioba, Jardim Alvorada, Cidade Jardim, Jardim São Paulo, Jardim Nova Aliança, Praia Azul, São Vito, Antônio Zanaga, Jardim Boer, Parque da Liberdade, Parque Gramado, Vila Dainese, Residencial Boa Vista, Vila Bela, Jardim Nossa Senhora Aparecida, Colina, Carioba, Residencial Jaguari, Jardim Imperador, São Domingos, Parque das Nações, Werner Plaas, Mário Covas, Chácara Machadinho, Boa Vista, Vila Bertini, Residencial Tancredi, Vila Santa Catarina, Chácaras Letônia, Jardim Esperança, Frezzarin, Bairro da Lagoa, Vila Massuchetto, Vale das Nogueiras, Jardim Villagio, Jardim Ipiranga, entre outros.

O superintendente do DAE, Fábio Renato de Oliveira, destacou a importância da participação da população. “O registro das demandas junto ao DAE é fundamental para que possamos identificar os problemas com precisão e agir com mais agilidade. A colaboração dos moradores é essencial para o fortalecimento das ações de redução de perdas”, afirmou.

O DAE orienta que vazamentos sejam comunicados pelos canais oficiais de atendimento: WhatsApp (19) 98100-4714 (todos os dias, das 8h às 22h), telefone 0800 012 3737 (todos os dias, das 6h às 0h), site www.daeamericana.sp.gov.br, na opção “Protocolos Digitais”, ou presencialmente na sede da autarquia e nos postos de atendimento que funcionam nos bairros Parque Gramado, Antônio Zanaga, Praia Azul e Cidade Jardim.