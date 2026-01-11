O Corinthians passou com tranquilidade pela Ponte Preta na estreia do Campeonato Paulista 2026 este domingo.

A partida foi em Itaquera e os três gols saíram no segundo tempo. O destaque foi o gol de André Ramalho, já nos acréscimos, selando o placar.

O primeiro gol do jogo saiu antes dos 10′ da segunda etapa.

Vitinho cobrou escanteio na cabeça do Gustavo Henrique e a bola foi pro fundo do gol!

Aos 18′, Matheuzinho finalizou e André aproveitou o rebote do goleiro para fazer o segundo do Timão!

