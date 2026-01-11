Vereador solicita informações da Prefeitura de Americana sobre a execução de obra

O vereador Marcos Caetano (PL) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando informações e providências sobre a execução de uma área de lazer no Bairro Parque Universitário.

No documento, o parlamentar explica que moradores afirmaram que existe um projeto da praça já elaborado pela Prefeitura, porém a implantação deste projeto ainda não foi iniciada, o que tem gerado grande expectativa e preocupação entre as famílias da região.

“As crianças do bairro não dispõem de local adequado para brincar, utilizando as vias públicas como única alternativa. Essa situação já ocasionou pequenos incidentes e conflitos, levando alguns moradores a restringirem as brincadeiras nas ruas, preocupados com o risco de acidentes e incômodos à vizinhança. Por esse motivo solicito que seja avaliada a possibilidade de incluir uma quadra de esportes no projeto, assegurando às crianças um espaço seguro, organizado e adequado para a prática de atividades físicas e recreativas”, afirma Marcos.

No documento, Marcos Caetano questiona se existe projeto concluído para a construção da praça no bairro Parque Universitário; qual a situação contratual atual e se existe a possibilidade técnica e financeira de incluir uma quadra de esportes no projeto. O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário em sessão ordinária e se aprovado será encaminhado ao Poder Executivo para resposta.