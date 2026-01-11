A participante Samira, do sul do Brasil, já tem uma petição para que sua cachorra esteja presente no BBB (Big Brother Brasil) edição 2026.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Da região Sul os escolhidos pelo público pra entrar no BBB pelas energias do momento devem ser Samira e Matheus.

Samira favorita, mas

Obs: votem muito no seu favorito pq as energias podem mudar.

Leia + sobre diversão e arte

Tadeu Schmidt entrou ao vivo na programação da Globo na manhã deste domingo (11) para anunciar uma mudança repentina em relação aos participantes do grupo Pipoca do BBB 26.

Marcel Lucena, da região Sudeste, havia afirmado à direção do programa.

Tadeu entrou ao vivo no Esporte Espetacular para falar com os participantes da Casa de Vidro da região Sudeste. Ele então revelou ao público que, nas últimas horas, Marcel havia expressado à direção do programa sua vontade de desistir de participar.