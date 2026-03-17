Banco do Povo amplia atendimentos e crédito para empreendedores de Sumaré

Relatório aponta 267 atendimentos e R$ 235.228,04 em crédito concedido a empreendedores nos meses de janeiro e fevereiro

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A Prefeitura de Sumaré, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego, Geração de Renda e Desenvolvimento Econômico, divulgou o relatório técnico das atividades do Banco do Povo Paulista (BPP) referentes aos meses de janeiro e fevereiro de 2026. Os dados apontam crescimento tanto no número de atendimentos quanto no volume de crédito concedido a empreendedores do município.

De acordo com levantamento elaborado pelo Departamento de Economia da secretaria, foram registrados 267 atendimentos no período, realizados tanto de forma presencial quanto por canais remotos, como telefone, WhatsApp e e-mail. O resultado evidencia a ampliação do acesso da população aos serviços e reforça a importância da diversificação das formas de atendimento.

Do total de atendimentos, 117 ocorreram presencialmente, enquanto 150 foram realizados por meios remotos, demonstrando que os canais digitais e telefônicos têm se consolidado como alternativas práticas e acessíveis para os empreendedores.

Somente em janeiro de 2026 foram contabilizados 133 atendimentos, sendo 61 presenciais e 72 por canais remotos. Já em fevereiro, foram registrados 134 atendimentos, com 56 presenciais e 78 realizados por meios digitais e telefônicos.

Segundo a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a utilização crescente dos canais remotos indica uma mudança no perfil de atendimento da população, que tem buscado formas mais ágeis de contato com os serviços públicos, sem substituir a relevância do atendimento presencial.

Crescimento no crédito

Outro destaque do relatório é o aumento nas operações de crédito realizadas pelo Banco do Povo Paulista no município. Entre janeiro e fevereiro de 2026, foram formalizados 12 empréstimos, totalizando R$ 235.228,04 em recursos liberados para empreendedores locais.

No mês de janeiro, foram realizadas sete operações, que somaram R$ 139.085,26 em crédito concedido. Já em fevereiro, foram formalizados cinco contratos de financiamento, totalizando R$ 96.142,78.

Quando comparado ao mesmo período de 2025, o avanço é ainda mais expressivo. No ano passado, foram registradas apenas duas operações de crédito, que somaram R$ 26.999,50 em financiamentos concedidos pelo programa no município, demonstrando a ampliação significativa do acesso ao crédito para empreendedores locais em 2026.

Os dados também revelam forte participação feminina nas operações realizadas. A maior parte dos financiamentos concedidos no período foi destinada a mulheres empreendedoras, reforçando o papel do microcrédito como ferramenta de incentivo ao empreendedorismo feminino e à geração de renda.

Unidade

A unidade do Banco do Povo Paulista em Sumaré, vinculada à Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego, Geração de Renda e Desenvolvimento Econômico, também apresentou resultados relevantes ao longo de 2025, quando foram firmados 56 contratos de financiamento, totalizando R$ 1,024 milhão em crédito liberado para apoiar empreendedores do município.

Para o prefeito de Sumaré, Henrique do Paraíso, os resultados demonstram a importância das políticas públicas voltadas ao empreendedorismo. “Os números apresentados neste relatório mostram que estamos avançando no apoio aos pequenos empreendedores de Sumaré. Ampliar o acesso ao crédito significa estimular novos negócios, fortalecer o comércio local e gerar oportunidades de trabalho e renda para a população”, afirmou.

O vice-prefeito e secretário de Governo, Andre da Farmácia, destacou que o aumento nos atendimentos demonstra o fortalecimento dos serviços oferecidos pela administração municipal. “Observamos um crescimento significativo na procura pelos serviços do Banco do Povo, tanto presencialmente quanto pelos canais digitais. Isso mostra que estamos ampliando o acesso da população às políticas públicas de incentivo ao empreendedorismo”, ressaltou.

Já o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Ed Carlo Michelin, enfatizou o impacto das ações no fortalecimento da economia local. “O Banco do Povo Paulista é uma ferramenta fundamental para estimular o desenvolvimento econômico do município. Ao facilitar o acesso ao crédito, conseguimos apoiar pequenos empreendedores que muitas vezes não teriam acesso ao sistema financeiro tradicional. Isso fortalece os negócios locais, movimenta a economia e cria novas oportunidades para a população”, destacou.

A expectativa é que, com a continuidade das ações de divulgação das linhas de crédito e o fortalecimento dos canais de atendimento, o Banco do Povo Paulista amplie ainda mais o número de empreendedores atendidos e o volume de recursos disponibilizados no município.

Serviço

Banco do Povo Paulista – Unidade Sumaré

Endereço: Praça da República, nº 203 – Centro

E-mail: [email protected]

Telefones: (19) 3903-4231 | (19) 97102-9255 | (19) 99648-4345

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