Barbarense ganha R$ 3 mil da Sicredi

Barbarense feliz com R$ 3 mil- Na manhã de quarta-feira (4) houve a entrega

dos prêmios sorteados em setembro pela Campanha União Solidária e os contemplados são da cidade de Santa Bárbara d’Oeste (SP).

O ganhador foi José Augusto Bueno de Camargo, que levou o prêmio de R$ 3.000. A Paróquia Santa Bárbara d’Oeste, entidade que vendeu o cupom premiado, também foi contemplada com R$ 3.000 por ter sido o local de onde saiu um dos números sorteados.

“Comprei apenas dois números, porém participamos de todas as ações e atividades realizadas na paróquia, mas sempre com o intuito de ajudar, e desta vez, tivemos sorte”, definiu o ganhador, que tem um comércio de parafusos. “Como é um dinheiro vindo de uma ação beneficente, vamos destinar para ajudar algumas pessoas”, completou.

A Paróquia Santa Bárbara d’Oeste participa da Campanha União Solidária pela primeira vez e já teve a sorte de vender um dos cupons premiados. “Na verdade, quem vendeu foi o grupo de encontro de casais da paróquia, e claro que será revertido para nosso projeto, que é o de reforma das salas de catequese”, informou o padre Robson Luiz Natis.

SOBRE A CAMPANHA UNIÃO SOLIDÁRIA

Realizada pelo Instituto Dexis, com apoio da Sicredi Dexis e Instituto Cocamar, a campanha está em sua sexta edição. A União Solidária é direcionada a entidades que atuam nos eixos de Assistência Social, Cultura, Educação, Esporte, Meio Ambiente e Saúde, contemplando crianças, adolescentes, jovens, adultos, mulheres, idosos, pessoas com deficiência e pessoas em tratamento de câncer.

PREMIAÇÃO

Este ano, o Instituto Dexis inova na premiação. São sorteios no valor de R$ 3.000 para o cupom sorteado e para a entidade que fez a venda — já houve sorteios em maio e outros três idênticos no mês de setembro. Ao final da campanha, em dezembro, haverá o sorteio de três certificados de investimento no valor de Fiat Mobi, e que estarão disponíveis na conta do ganhador no prazo de 30 dias. As entidades que venderem os cupons premiados receberão o valor de R$ 5.000; e as três entidades que mais venderem cupons no decorrer do ano também receberão prêmios no valor de R$ 5.000.

A CAMPANHA

Os valores arrecadados com a Campanha União Solidária ficam, integralmente, com as entidades. Aos realizadores e apoiadores cabem a gestão de toda a campanha e a doação dos prêmios. Mais informações no site https://www.campanhauniaosolidaria.com.br/

