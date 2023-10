O presidente da Câmara Municipal de Americana, vereador Thiago Brochi

(sem partido), reuniu-se na quarta-feira (4) com proprietários e funcionários de empresas do Loteamento Industrial Nossa Senhora de Fátima para discutir melhorias no asfalto da Rua Oscar Emirandete.

“Aproximadamente 20 anos atrás, quando houve o asfaltamento da rua, custeado por empresários, somente parte do pavimento foi colocado, devido ao pagamento parcial da benfeitoria. Desde então, o acesso ao local estava prejudicado”, explicou Brochi.

O secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Camargo Neves, esteve no local a pedido do vereador e informou que nos próximos dias, dependendo da ocorrência das chuvas, será feito o nivelamento da rua e a colocação de fresa de asfalto.

“É uma demanda que recebemos de empresários e funcionários das empresas. Vai melhorar o acesso dos trabalhadores nas empresas e até mesmo a logística de caminhões, que encontram limitações e dificuldades na carga e descarga”, concluiu Brochi.

