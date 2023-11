Barbarense morre em acidente de moto no centro de Americana

O barbarense Samuel seguia na Rua Antônio Lobo sentido Mercadão quando, no cruzamento com a Rua Carioba, colidiu contra um carro de passeio modelo gol. O condutor do veículo não apresentava sinais de embriaguez.

Samuel Pablo, de 20 anos, chegou a ser socorrido ao Hospital Municipal de Americana Dr. Waldemar Tebaldi, mas não resistiu.

O jovem residia no Jardim Europa. O acidente ocorreu no final da manhã desta sexta-feira (03) e as informações sobre o velório ainda não foram divulgadas.

