Barbie e Ken agora dão conselhos amorosos

O Bumble, o aplicativo de relacionamentos e rede social onde as mulheres dão o primeiro passo e iniciam a conversa, anunciou uma colaboração com o próximo filme BARBIE para trazer à sua comunidade inspiração e encorajamento para encontros dos notáveis Barbies e Kens do filme.

A partir de hoje, a comunidade do Bumble pode criar conexões com os maiores coaches da paquera – as muitas Barbies e Kens do filme altamente aguardado – para receber mensagens motivacionais enquanto navegam em sua vida amorosa. As mensagens divertidas e genuínas foram projetadas para inspirar a gentileza entre a comunidade do Bumble, porque qual é a melhor maneira de ter, nas palavras da Barbie, “o melhor dia de todos”, do que construir uma conexão positiva e significativa com alguém? A experiência destaca as “Interações”, uma funcionalidade de mensagem antes da conexão que ajuda as pessoas no Bumble a serem ainda mais intencionais ao iniciar conversas de maneira gentil e positiva.

“O poder da gentileza na criação de conexões e relacionamentos saudáveis é inegável, e as Interações são apenas uma das muitas formas pelas quais capacitamos nossa comunidade a liderar pelo exemplo e fazer movimentos iniciais mais significativos”, disse Whitney Wolfe Herd, fundadora e CEO do Bumble. “Observamos que essa abordagem aumenta a probabilidade de combinações e bate-papos de qualidade entre nossos membros, e continuaremos a incorporar a gentileza em tudo o que construímos.”

“Trabalhar em parceria com o Bumble nesta experiência tem sido uma maneira divertida e criativa de mostrar as personalidades de todas as Barbies e Kens do filme, enquanto eles se aventuram no mundo real por meio do aplicativo, trazendo consigo sua positividade inata”, disse Cameron Curtis, Vice-presidente Executivo de Marketing Digital Global da Warner Bros. Pictures. “As Barbies e Kens têm um forte sistema de apoio entre eles, e estamos empolgados em trazer isso para as pessoas no Bumble – e destacar como isso ganha vida em BARBIE na telona dos cinemas”.

De acordo com uma recente pesquisa do Bumble, mais de 3 em cada 4 (84%)* dos entrevistados afirmaram que receber um elogio de um possível parceiro romântico desperta mais interesse por aquela pessoa, e 83%* dos entrevistados disseram que sua autoconfiança aumenta quando recebem um elogio. Aqueles que enviam uma Interação no Bumble têm uma maior probabilidade de conexão e também têm mais chances de ter uma boa conversa.

As Barbies e Kens do filme estarão disponíveis para incentivar conexões gentis no aplicativo do Bumble até 26 de julho; para aqueles que desejam levar a experiência para fora do aplicativo e planejar um encontro no Bumble, BARBIE estreia nos cinemas em 20 de julho.

*Com base em uma pesquisa encomendada pelo Bumble com 1.037 entrevistados no Brasil com mais de 18 anos em maio de 2023.

Amanda França estreia como assistente de palco do ‘Teste de Fidelidade’

Amanda França está de volta à RedeTV!. Ela acaba de estrear como assistente de palco de João Kléber no novo ‘Teste de Fidelidade’. A atriz e modelo iniciou sua carreira na emissora, ao lado do apresentador no ‘Você na TV’ e nas pegadinhas. Em 2020 se afastou das telinhas para se dedicar a sua grife de sandálias femininas, mas acabou recebendo o convite para retornar.

“É um grande desafio, é como se eu estivesse pisando no palco pela primeira vez. Não tem como, vem aquele frio na barriga. O João [Kléber] é meu grande professor, me ensinou muito, é um ótimo conselheiro. Ele é muito generoso e fez da minha estreia algo leve e muito divertido. Estou curtindo demais reencontrar os amigos da TV e ter esse contato com plateia e câmeras”, conta.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 𝓐𝓶𝓪𝓷𝓭𝓪 𝓕𝓻𝓪𝓷ç𝓪 (@amandafranca.oficial)

Além de receber os convidados no palco e entrevistar pessoas da plateia, Amanda tem a difícil missão de interagir com João Kléber e comentar algumas cenas. Tudo no improviso, já que ela não assiste ao teste antes de entrar no palco.

“O João é muito rápido, muito dinâmico. E o programa é bem agitado, sempre rola uma surpresa. Então preciso estar ligada em tudo. É uma responsabilidade grande porque se eu erro, o programa pode perder o ritmo. E ele também. Tenho que pensar na frente dele (risos) e improvisar. E isso é bem difícil. As respostas precisam estar na ponta da língua. Estou bem animada para esse desafio”.

Mesmo com a novidade na TV, a rotina de Amanda não mudou muito. Ela continua trabalhando como modelo fotográfica, além de gerenciar sua marca, a Amanda França Luxury. “É um corre-corre diário, mas consigo conciliar tudo. Ainda sobra tempo para treinar, viajar e curtir um pouco com o meu noivo”.

